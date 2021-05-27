Оказание услуг по проведению строительного контроля и выполнение функций заказчика по строительному контролю на объекте капитального строительства для нужд ПАО «РКК «Энергия».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110266738 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по проведению строительного контроля и выполнение функций заказчика по строительному контролю на объекте капитального строительства для нужд ПАО «РКК «Энергия». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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