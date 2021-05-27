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Номер извещения
32110266738
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению строительного контроля и выполнение функций заказчика по строительному контролю на объекте капитального строительства для нужд ПАО «РКК «Энергия».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.05.2021 16:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
Почтовый адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
Контактный телефон
495 доб. 513-68-84
Факс
+7 495 513-67-98
Адрес электронной почты
kseniya.mineeva@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минеева Ксения Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Королев
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению строительного контроля и выполнение функций заказчика по строительному контролю на объекте капитального строительства для нужд ПАО «РКК «Энергия».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2021 10:00 GMT +327.05.2021 10:0027.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266738Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению строительного контроля и выполнение функций заказчика по строительному контролю на объекте капитального строительства для нужд ПАО «РКК «Энергия».Королев
Дата и время вскрытия заявок
27.05.2021 10:0027.05.2021 10:0027.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110266738Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению строительного контроля и выполнение функций заказчика по строительному контролю на объекте капитального строительства для нужд ПАО «РКК «Энергия».Королев
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.202102.06.2021 11:0002.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266738Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению строительного контроля и выполнение функций заказчика по строительному контролю на объекте капитального строительства для нужд ПАО «РКК «Энергия».Королев
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению строительного контроля и выполнение функций заказчика по строительному контролю на объекте капитального строительства для нужд ПАО «РКК «Энергия».
Начальная цена
9 932 390,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
49 661,95 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Адрес местонахождения
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
71.12.19.100
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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