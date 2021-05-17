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    Главная / Торги / закупка спец цепей согласно эскизам во вложение

    закупка спец цепей согласно эскизам во вложение

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105570Дата и время окончания срока приема заявок 1) цепь 81XHH -86м. 2) цепь WH-142 -65 м. 3) цепь H-142 -75 м. 4) цепь Р2-142 -160 м. 5) цепь Р2-101,6 - 96 м.Тербунский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105570

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка спец цепей согласно эскизам во вложение

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    цепь_Р2_101_6_96_м..pdf

    цепь_Р2_142_160_м..pdf

    Цепь_81ХНН_86_м..jpg

    цепь_WH_142_62_м..pdf

    цепь_Р__142__75_м..pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕРНОЗЕМЬЕ
    Все закупки и тендеры ЧЕРНОЗЕМЬЕ

    Юридический адрес

    399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б

    Почтовый адрес

    399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б

    Контактный телефон

    +7 905 044-89-35

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    agerasimov@oil48.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Герасимов Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Тербунский район

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1) цепь 81XHH -86м. 2) цепь WH-142 -65 м. 3) цепь H-142 -75 м. 4) цепь Р2-142 -160 м. 5) цепь Р2-101,6 - 96 м.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 12:00 GMT +317.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105570Дата и время окончания срока приема заявок 1) цепь 81XHH -86м. 2) цепь WH-142 -65 м. 3) цепь H-142 -75 м. 4) цепь Р2-142 -160 м. 5) цепь Р2-101,6 - 96 м.Тербунский район

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 12:0017.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105570Дата и время вскрытия заявок 1) цепь 81XHH -86м. 2) цепь WH-142 -65 м. 3) цепь H-142 -75 м. 4) цепь Р2-142 -160 м. 5) цепь Р2-101,6 - 96 м.Тербунский район

    Подведение итогов не позднее

    17.05.2021 17:0017.05.2021 17:0017.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105570Подведение итогов не позднее 1) цепь 81XHH -86м. 2) цепь WH-142 -65 м. 3) цепь H-142 -75 м. 4) цепь Р2-142 -160 м. 5) цепь Р2-101,6 - 96 м.Тербунский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.202117.05.2021 17:0017.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105570Подведение итогов не позднее 1) цепь 81XHH -86м. 2) цепь WH-142 -65 м. 3) цепь H-142 -75 м. 4) цепь Р2-142 -160 м. 5) цепь Р2-101,6 - 96 м.Тербунский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1) цепь 81XHH -86м. 2) цепь WH-142 -65 м. 3) цепь H-142 -75 м. 4) цепь Р2-142 -160 м. 5) цепь Р2-101,6 - 96 м.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЧЕРНОЗЕМЬЕ
    Все закупки и тендеры ЧЕРНОЗЕМЬЕ

    Адрес местонахождения

    399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б

    Классификатор ОКПД2

    25.93.1

    Проволока, цепи и пружины

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "цепи по эскизам"

    Кол-во: 5

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