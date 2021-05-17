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Номер извещения
ГП105570
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка спец цепей согласно эскизам во вложение
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 11:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б
Почтовый адрес
399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б
Контактный телефон
+7 905 044-89-35
Факс
--
Адрес электронной почты
agerasimov@oil48.com
Ф.И.О. контактного лица
Герасимов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Тербунский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
1) цепь 81XHH -86м. 2) цепь WH-142 -65 м. 3) цепь H-142 -75 м. 4) цепь Р2-142 -160 м. 5) цепь Р2-101,6 - 96 м.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 12:00 GMT +317.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105570Дата и время окончания срока приема заявок 1) цепь 81XHH -86м. 2) цепь WH-142 -65 м. 3) цепь H-142 -75 м. 4) цепь Р2-142 -160 м. 5) цепь Р2-101,6 - 96 м.Тербунский район
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 12:0017.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105570Дата и время вскрытия заявок 1) цепь 81XHH -86м. 2) цепь WH-142 -65 м. 3) цепь H-142 -75 м. 4) цепь Р2-142 -160 м. 5) цепь Р2-101,6 - 96 м.Тербунский район
Подведение итогов не позднее
17.05.2021 17:0017.05.2021 17:0017.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105570Подведение итогов не позднее 1) цепь 81XHH -86м. 2) цепь WH-142 -65 м. 3) цепь H-142 -75 м. 4) цепь Р2-142 -160 м. 5) цепь Р2-101,6 - 96 м.Тербунский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1) цепь 81XHH -86м. 2) цепь WH-142 -65 м. 3) цепь H-142 -75 м. 4) цепь Р2-142 -160 м. 5) цепь Р2-101,6 - 96 м.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЧЕРНОЗЕМЬЕ
Все закупки и тендеры ЧЕРНОЗЕМЬЕ
Адрес местонахождения
399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б
25.93.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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