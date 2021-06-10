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Наименование процедуры
Открытое публичное предложение в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора купли-продажи имущества: транспортных средств (3 ед.). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк». Лот № 3. Автомобиль «Volkswagen Caravelle», инв.№: 00000008378
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 22а.
Номер извещения
ГП105569
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот № 3. Автомобиль «Volkswagen Caravelle», инв.№: 00000008378 1) Регистрационный знак А182АС142 2) Год выпуска: 2008 г. 3) Пробег: 581 655 км. 4) Состояние: Автомобиль не на ходу. На колесных арках видны следы коррозии. Для дальнейшей эксплуатации требуется замена маховика, аккумулятора, сцепления, выжимного подшипника. Подвеска перебиралась. Место нахождения Имущества: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 22а. Обременения отсутствуют
Начальная цена
680400.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
68040.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
11-05-2021 11:17 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.06.2021 18:00
Дата и время проведения
11.06.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
68040.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Чувалов Алексей Юрьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.chuvalov@gazpromdk.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 3842 90-07-82 доб. 410
Адрес местонахождения продавца/инициатора
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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