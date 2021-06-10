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    Главная / Торги / Открытое публичное предложение в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора купли-продажи имущества: транспортных средств (3 ед.). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк». Лот № 3. Автомобиль «Volkswagen Caravelle», инв.№: 00000008378

    Открытое публичное предложение в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора купли-продажи имущества: транспортных средств (3 ед.). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк». Лот № 3. Автомобиль «Volkswagen Caravelle», инв.№: 00000008378

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.06.2021 15:0010.06.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105569Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 3. Автомобиль «Volkswagen Caravelle», инв.№: 00000008378 1) Регистрационный знак А182АС142 2) Год выпуска: 2008 г. 3) Пробег: 581 655 км. 4) Состояние: Автомобиль не на ходу. На колесных арках видны следы коррозии. Для дальнейшей эксплуатации требуется замена маховика, аккумулятора, сцепления, выжимного подшипника. Подвеска перебиралась. Место нахождения Имущества: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 22а. Обременения отсутствуютМоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытое публичное предложение в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора купли-продажи имущества: транспортных средств (3 ед.). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк». Лот № 3. Автомобиль «Volkswagen Caravelle», инв.№: 00000008378

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Кемерово, ул. Тухачевского, 22а.

    Номер извещения

    ГП105569

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот № 3. Автомобиль «Volkswagen Caravelle», инв.№: 00000008378 1) Регистрационный знак А182АС142 2) Год выпуска: 2008 г. 3) Пробег: 581 655 км. 4) Состояние: Автомобиль не на ходу. На колесных арках видны следы коррозии. Для дальнейшей эксплуатации требуется замена маховика, аккумулятора, сцепления, выжимного подшипника. Подвеска перебиралась. Место нахождения Имущества: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 22а. Обременения отсутствуют

    Начальная цена

    680400.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    68040.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    11-05-2021 11:17 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.06.2021 18:00

    Дата и время проведения

    11.06.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ИС_публик_11_05_2021_ТС_3_ед_торги_11_06_2021_ПП_Продажа.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    68040.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Чувалов Алексей Юрьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.chuvalov@gazpromdk.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 3842 90-07-82 доб. 410

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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