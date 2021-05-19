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    Главная / Торги / Поставка картриджей для оргтехники

    Поставка картриджей для оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:5919.05.2021 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265041Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджей для оргтехникиВладикавказПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110265041

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    07-04-2021/ГМВ/ЗПЭФ

    Наименование закупки

    Поставка картриджей для оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    11.05.2021 11:15

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ПД_поставки_типов._170320.pdf..doc

    Документация_картриджи_2021.docx

    Извещение_картриджи_2021.docx

    Форма__Описания_поставляемого_товара_картриджи.xlsx

    Форма_Коммерческого_предложения_картриджи.xlsx

    Техническое_задание_картриджи.docx

    Итоговый_Протокол_картриджи.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ

    Юридический адрес

    362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6

    Почтовый адрес

    362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6

    Контактный телефон

    +7 8672 40-84-55

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ikoev_ai@rgk-rso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Икоев Алан Ибрагимович

    Место рассмотрения предложений

    Владикавказ

    Закупки и тендеры Республика Северная Осетия-Алания

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка картриджей для оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 17:0027.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265041Подведение итогов не позднее Поставка картриджей для оргтехникиВладикавказ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка картриджей для оргтехники

    Начальная цена

    730 620,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ

    Адрес местонахождения

    362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.23.25.000

    Части и принадлежности прочих офисных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    46.14.1

    Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934436/name/60ab7bc13d9940.73622573

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием"

    Кол-во: 55.00000

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