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Номер извещения
ГП105571
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка водогрейных электрических установок - 2 комплекта и блоков горячего водоснабжения - 2 комплекта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 11:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 925 646-00-39
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
marinev@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марин Евгений Витальевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка водогрейных электрических установок - 2 комплекта и блоков горячего водоснабжения - 2 комплекта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.07.2021 11:30 GMT +313.07.2021 11:3013.07.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105571Дата и время окончания срока приема заявок Поставка водогрейных электрических установок - 2 комплекта и блоков горячего водоснабжения - 2 комплектаМосква
Подведение итогов не позднее
10.08.2021 12:0010.08.2021 12:0010.08.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105571Подведение итогов не позднее Поставка водогрейных электрических установок - 2 комплекта и блоков горячего водоснабжения - 2 комплектаМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка водогрейных электрических установок - 2 комплекта и блоков горячего водоснабжения - 2 комплекта
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
...
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
25.30.12.113
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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