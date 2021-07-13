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    Главная / Торги / Поставка водогрейных электрических установок - 2 комплекта и блоков горячего водоснабжения - 2 комплекта

    Поставка водогрейных электрических установок - 2 комплекта и блоков горячего водоснабжения - 2 комплекта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.07.2021 11:3013.07.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105571Дата и время окончания срока приема заявок Поставка водогрейных электрических установок - 2 комплекта и блоков горячего водоснабжения - 2 комплектаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105571

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-668

    Наименование закупки

    Поставка водогрейных электрических установок - 2 комплекта и блоков горячего водоснабжения - 2 комплекта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 11:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_КП.xlsx

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    AGCC.0008_1336_TT.OL_0001_00.pdf

    AGCC.0008_1320_TT.OL_0001_00.pdf

    AGCC.0008_1363_TT.OL_0001_00.pdf

    AGCC.0008_1364_TT.OL_0001_00.pdf

    ТЗ__МТР_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 925 646-00-39

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    marinev@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марин Евгений Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка водогрейных электрических установок - 2 комплекта и блоков горячего водоснабжения - 2 комплекта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.07.2021 11:30 GMT +313.07.2021 11:3013.07.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105571Дата и время окончания срока приема заявок Поставка водогрейных электрических установок - 2 комплекта и блоков горячего водоснабжения - 2 комплектаМосква

    Подведение итогов не позднее

    10.08.2021 12:0010.08.2021 12:0010.08.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105571Подведение итогов не позднее Поставка водогрейных электрических установок - 2 комплекта и блоков горячего водоснабжения - 2 комплектаМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.08.202110.08.2021 12:0010.08.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105571Подведение итогов не позднее Поставка водогрейных электрических установок - 2 комплекта и блоков горячего водоснабжения - 2 комплектаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка водогрейных электрических установок - 2 комплекта и блоков горячего водоснабжения - 2 комплекта

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ...

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    25.30.12.113

    Оборудование котельное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Водогрейная электрическая установка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Водогрейная электрическая установка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Блок горячего водоснабжения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Блок горячего водоснабжения"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    18.07.2018 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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