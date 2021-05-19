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Номер извещения
32110265098
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение прибора ультразвукового УД4-ТМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.05.2021 11:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-41-49
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
gracheva_on@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грачева Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Химки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение прибора ультразвукового УД4-ТМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 12:00 GMT +319.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265098Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение прибора ультразвукового УД4-ТМХимки
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 12:0019.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110265098Дата и время вскрытия заявок Приобретение прибора ультразвукового УД4-ТМХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение прибора ультразвукового УД4-ТМ
Начальная цена
1 174 488,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
26.51.66.121
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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