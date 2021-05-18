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Номер извещения
32110265028
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса ремонтных работ на объекте, расположенном по адресу: Приморский край, пос. Николаевка, ул. Фадеева, 3 в рамках модернизации объекта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
11.05.2021 11:13
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочко Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение комплекса ремонтных работ на объекте, расположенном по адресу: Приморский край, пос. Николаевка, ул. Фадеева, 3 в рамках модернизации объекта
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.05.202121.05.2021 06:0021.05.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265028Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса ремонтных работ на объекте, расположенном по адресу: Приморский край, пос. Николаевка, ул. Фадеева, 3 в рамках модернизации объектаХабаровск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса ремонтных работ на объекте, расположенном по адресу: Приморский край, пос. Николаевка, ул. Фадеева, 3 в рамках модернизации объекта
Начальная цена
1 180 248,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с локальным сметным расчетом
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Приморский край, пос. Николаевка, ул. Фадеева, 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
43.91.1
43.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1162.00000
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