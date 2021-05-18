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    Главная / Торги / Выполнение комплекса ремонтных работ на объекте, расположенном по адресу: Приморский край, пос. Николаевка, ул. Фадеева, 3 в рамках модернизации объекта

    Выполнение комплекса ремонтных работ на объекте, расположенном по адресу: Приморский край, пос. Николаевка, ул. Фадеева, 3 в рамках модернизации объекта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 11:0018.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265028Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса ремонтных работ на объекте, расположенном по адресу: Приморский край, пос. Николаевка, ул. Фадеева, 3 в рамках модернизации объектаХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110265028

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    84/2021-АЭФ

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса ремонтных работ на объекте, расположенном по адресу: Приморский край, пос. Николаевка, ул. Фадеева, 3 в рамках модернизации объекта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    11.05.2021 11:13

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Аукционная_документация___84_АЭФ.docx

    Николаевка__Фадеева__3.xlsx

    Приморский_край__Партизанский__пос._Николаевка__ул.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочко Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса ремонтных работ на объекте, расположенном по адресу: Приморский край, пос. Николаевка, ул. Фадеева, 3 в рамках модернизации объекта

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 06:0021.05.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265028Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса ремонтных работ на объекте, расположенном по адресу: Приморский край, пос. Николаевка, ул. Фадеева, 3 в рамках модернизации объектаХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса ремонтных работ на объекте, расположенном по адресу: Приморский край, пос. Николаевка, ул. Фадеева, 3 в рамках модернизации объекта

    Начальная цена

    1 180 248,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с локальным сметным расчетом

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приморский край, пос. Николаевка, ул. Фадеева, 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после предоставления Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на основании подписанного Акта приемки законченного комплекса работ и представления Подрядчиком полного комплекса исполнительной документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    43.91.1

    Работы кровельные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.91

    Производство кровельных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство кровельных работ"

    Кол-во: 1162.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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