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    Главная / Торги / Поставка электронных устройств мониторинга внешних воздействий "ШокЛог 298" для нужд ПАО «РКК «Энергия»

    Поставка электронных устройств мониторинга внешних воздействий "ШокЛог 298" для нужд ПАО «РКК «Энергия»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266750Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электронных устройств мониторинга внешних воздействий "ШокЛог 298" для нужд ПАО «РКК «Энергия»КоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110266750

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электронных устройств мониторинга внешних воздействий "ШокЛог 298" для нужд ПАО «РКК «Энергия»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    11.05.2021 16:17

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение___ШокЛог__мсп_.doc

    Проект_Договора_ШокЛог_298.docx

    Технические_требования_ШокЛог_298.pdf

    Протокол_ЗК__30_12_Электронное_устройство_ШокЛог_298.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб.513-68-84

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    tatyana.lagunina@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лагунина Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электронных устройств мониторинга внешних воздействий "ШокЛог 298" для нужд ПАО «РКК «Энергия»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266750Подведение итогов не позднее Поставка электронных устройств мониторинга внешних воздействий "ШокЛог 298" для нужд ПАО «РКК «Энергия»Королев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электронных устройств мониторинга внешних воздействий "ШокЛог 298" для нужд ПАО «РКК «Энергия»

    Начальная цена

    772 121,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническими требованиями и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66.190

    Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935406/name/60ac989d1fafc9.35257787

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка электронных устройств мониторинга внешних воздействий "ШокЛог 298""

    Кол-во: 1

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    24.01.2022 г., 10:41
    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
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