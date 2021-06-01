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Номер извещения
ГП105695
Уникальный номер закупки
03СтПД
Наименование закупки
"Строительство участка автомобильной дороги 46 ОП РЗ 46К-5042 "Панино-Малино" на пересечении с железной дорогой в городском округе Ступино Московской области со строительством путепровода через железнодорожные пути Большого кольца Московской железной дороги на перегоне пл. Малино - пл. о.п. 341 км"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.05.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 36, ПОМЕЩ. 18
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 36, ПОМЕЩ. 18
Контактный телефон
+7 495 252-00-71 доб. 767
Факс
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Адрес электронной почты
dmitriy.trukhachev@tollway.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трухачев Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Строительно-монтажные работы на объекте строительства: "Строительство участка автомобильной дороги 46 ОП РЗ 46К-5042 "Панино-Малино" на пересечении с железной дорогой в городском округе Ступино Московской области со строительством путепровода через железнодорожные пути Большого кольца Московской железной дороги на перегоне пл. Малино - пл. о.п. 341 км".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2021 19:00 GMT +301.06.2021 19:0001.06.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105695Дата и время окончания срока приема заявок Строительно-монтажные работы на объекте строительства: "Строительство участка автомобильной дороги 46 ОП РЗ 46К-5042 "Панино-Малино" на пересечении с железной дорогой в городском округе Ступино Московской области со строительством путепровода через железнодорожные пути Большого кольца Московской железной дороги на перегоне пл. Малино - пл. о.п. 341 км".Москва
Подведение итогов не позднее
02.06.2021 16:0002.06.2021 16:0002.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105695Подведение итогов не позднее Строительно-монтажные работы на объекте строительства: "Строительство участка автомобильной дороги 46 ОП РЗ 46К-5042 "Панино-Малино" на пересечении с железной дорогой в городском округе Ступино Московской области со строительством путепровода через железнодорожные пути Большого кольца Московской железной дороги на перегоне пл. Малино - пл. о.п. 341 км".Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.202102.06.2021 16:0002.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105695Подведение итогов не позднее Строительно-монтажные работы на объекте строительства: "Строительство участка автомобильной дороги 46 ОП РЗ 46К-5042 "Панино-Малино" на пересечении с железной дорогой в городском округе Ступино Московской области со строительством путепровода через железнодорожные пути Большого кольца Московской железной дороги на перегоне пл. Малино - пл. о.п. 341 км".Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительно-монтажные работы на объекте строительства: "Строительство участка автомобильной дороги 46 ОП РЗ 46К-5042 "Панино-Малино" на пересечении с железной дорогой в городском округе Ступино Московской области со строительством путепровода через железнодорожные пути Большого кольца Московской железной дороги на перегоне пл. Малино - пл. о.п. 341 км".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЦНИИПИ ПЛАТНАЯ ДОРОГА
Все закупки и тендеры ЦНИИПИ ПЛАТНАЯ ДОРОГА
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 36, ПОМЕЩ. 18
42.13.20.000
42.13
Документация лота
Кол-во: 1
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