"Строительство участка автомобильной дороги 46 ОП РЗ 46К-5042 "Панино-Малино" на пересечении с железной дорогой в городском округе Ступино Московской области со строительством путепровода через железнодорожные пути Большого кольца Московской железной дороги на перегоне пл. Малино - пл. о.п. 341 км"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105695 Уникальный номер закупки 03СтПД Номер закупки 03СтПД Наименование закупки "Строительство участка автомобильной дороги 46 ОП РЗ 46К-5042 "Панино-Малино" на пересечении с железной дорогой в городском округе Ступино Московской области со строительством путепровода через железнодорожные пути Большого кольца Московской железной дороги на перегоне пл. Малино - пл. о.п. 341 км" Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

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