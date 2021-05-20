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    Главная / Торги / Оказание услуг по комплексной уборке пассажирских зон и прилегающих территорий станции "Динамо"

    Оказание услуг по комплексной уборке пассажирских зон и прилегающих территорий станции "Динамо"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264941Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексной уборке пассажирских зон и прилегающих территорий станции "Динамо"ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110264941

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по комплексной уборке пассажирских зон и прилегающих территорий станции "Динамо"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    11.05.2021 10:53

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    08_21_комплексная_уборка_Динамо.zip

    Итоговый_протокол_Динамо.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Контактный телефон

    +7 343 358-00-29

    Факс

    +7 234 35-80321

    Адрес электронной почты

    urdog@metro-ektb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Махнева Анна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по комплексной уборке пассажирских зон и прилегающих территорий станции "Динамо"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 07:0025.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264941Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексной уборке пассажирских зон и прилегающих территорий станции "Динамо"Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по комплексной уборке пассажирских зон и прилегающих территорий станции "Динамо"

    Начальная цена

    3 675 999,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Классификатор ОКПД2

    81.21.10.000

    Услуги по общей уборке зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    81.21

    Деятельность по общей уборке зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935822/name/60acb70c2e1ba2.50007863

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по комплексной уборке пассажирских зон и прилегающих территорий станции "Динамо"

    Кол-во: 12.00000

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    Регион:
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