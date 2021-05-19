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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110265106
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка хозяйственных товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.05.2021 11:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им. Космонавта Гагарина, 69/а
Почтовый адрес
350062, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им. Космонавта Гагарина, 69/а
Контактный телефон
+7 918 688-08-47
Факс
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Адрес электронной почты
denbash2010@rambler.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демидова Елена Валентиновна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110265106Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка хозяйственных товаровКраснодар
Подведение итогов не позднее
21.05.2021 17:0021.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265106Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаровКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров
Начальная цена
159 874,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАДОУ МО Г.КРАСНОДАР ЦЕНТР - ДЕТСКИЙ САД № 63
Все закупки и тендеры МАДОУ МО Г.КРАСНОДАР ЦЕНТР - ДЕТСКИЙ САД № 63
Адрес местонахождения
350062, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им. Космонавта Гагарина, 69/а
17.12.4
17.12.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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