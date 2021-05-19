Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для нужд пансионата «Звёздный»

    Поставка канцелярских товаров для нужд пансионата «Звёздный»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:3019.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264889Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд пансионата «Звёздный»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110264889

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для нужд пансионата «Звёздный»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    11.05.2021 10:43

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    ТЗ_канцтовары.docx

    Извещение.docx

    НМЦД.XLS

    выписка_итогового_протокола_зв_здный.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ

    Юридический адрес

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42

    Почтовый адрес

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42

    Контактный телефон

    +7 495 631-92-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    pavlov.as@zvezdnyj.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлов Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров для нужд пансионата «Звёздный»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 10:3019.05.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264889Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд пансионата «Звёздный»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров для нужд пансионата «Звёздный»

    Начальная цена

    94 924,73

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ

    Адрес местонахождения

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42

    Классификатор ОКПД2

    17.23.1

    Принадлежности канцелярские бумажные

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/932182/name/60a66cd8799c03.95252803

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумажных канцелярских принадлежностей"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный
    Запрос предложений № ГП237039
    Поставка канцелярских товаров для нужд Ф-лов Банка ГПБ (АО) «Южный» и «Северо-Кавказский»
    Поставка канцелярских товаров для нужд Ф-лов Банка ГПБ (АО) «Южный» и «Северо-Кавказский»
    593163
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить