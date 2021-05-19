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    Главная / Торги / Выполнение работ по текущему ремонту помещений (Алагир)

    Выполнение работ по текущему ремонту помещений (Алагир)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 11:5919.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264874Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту помещений (Алагир)Владикавказ, ул. М. Горького, 6Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110264874

    Уникальный номер закупки

    06-04-2021/ГМВ/ЗПЭФ

    Номер закупки

    06-04-2021/ГМВ/ЗПЭФ

    Наименование закупки

    Выполнение работ по текущему ремонту помещений (Алагир)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    11.05.2021 10:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_выполнение_работ_по_текущему_ремонту_Алагир____29.03.2021.rtf

    Документация_текущий_ремонт_Алагир_2021.docx

    Извещение_текущий_ремонт_Алагир_2021.docx

    Проект_Договора_подряда_на_текущий_ремонт_____29.03.2021___.doc.doc

    Смета_на_Текущий_ремонт__Алагир____2021_г._.xlsx.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ

    Юридический адрес

    362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6

    Почтовый адрес

    362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6

    Контактный телефон

    +7 8672 40-84-55

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ikoev_ai@rgk-rso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Икоев Алан Ибрагимович

    Место рассмотрения предложений

    Владикавказ, ул. М. Горького, 6

    Закупки и тендеры Северная Осетия - Алания Республика

    Закупки и тендеры Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по текущему ремонту помещений (Алагир)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 17:0027.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264874Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту помещений (Алагир)Владикавказ, ул. М. Горького, 6

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту помещений (Алагир)

    Начальная цена

    946 636,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ

    Адрес местонахождения

    362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6

    Классификатор ОКПД2

    43.3

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Классификатор ОКВЭД2

    43.3

    Работы строительные отделочные

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные отделочные"

    Кол-во: 1.00000

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