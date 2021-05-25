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    Главная / Торги / 115/11.05.21/АС/КО/Э Поставка хомутов

    115/11.05.21/АС/КО/Э Поставка хомутов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 15:3025.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105555Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хомутов СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105555

    Уникальный номер закупки

    115/11.05.21/АС/КО/Э

    Номер закупки

    115/11.05.21/АС/КО/Э

    Наименование закупки

    115/11.05.21/АС/КО/Э Поставка хомутов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    11.05.2021 10:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_4997__от_25.06.2021.pdf

    продление_1.pdf

    продление_2.pdf

    Документация_о_закупке_КО_эл.ф.__кроме_223_ФЗ_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хомутов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 15:30 GMT +325.05.2021 15:3025.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105555Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хомутов Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2021 07:0026.05.2021 07:0026.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105555Дата и время вскрытия заявок Поставка хомутов Салават

    Подведение итогов не позднее

    06.07.2021 12:3006.07.2021 12:3006.07.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105555Подведение итогов не позднее Поставка хомутов Салават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    06.07.202106.07.2021 12:3006.07.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105555Подведение итогов не позднее Поставка хомутов Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хомутов

    Начальная цена

    154 128,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/966024/name/60d54c444a3250.68920039

    25.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка хомутов"

    Кол-во:

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