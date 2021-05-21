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Номер извещения
32110264929
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электро-бензоинструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 10:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142600, Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуево, Ленина, д. 97, оф.18
Почтовый адрес
142600, Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуево, Ленина, д. 97, оф.18
Контактный телефон
+7 952 633-27-56
Факс
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Адрес электронной почты
m.cherepanova@iks.direct
Ф.И.О. контактного лица
Черепанова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Орехово-Зуево
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электро-бензоинструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 18:59 GMT +321.05.2021 18:5921.05.2021 18:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264929Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электро-бензоинструментаОрехово-Зуево
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 12:0026.05.2021 12:0026.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264929Подведение итогов не позднее Поставка электро-бензоинструментаОрехово-Зуево
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электро-бензоинструмента
Начальная цена
760 148,17
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИКС ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Все закупки и тендеры ИКС ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Адрес местонахождения
142600, Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуево, Ленина, д. 97, оф.18
25.73
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60.00000
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