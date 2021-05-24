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    Главная / Торги / Право заключения договора купли-продажи имущества (50% доли объекта: распределительный газопровод высокого давления, ГГРП, закольцовки газопровода среднего давления, газопроводы среднего давления от действующего подземного стального распределительного газопровода в районе АГРС по ул. Ходенко до мини-ТЭС по адресу: г. Геленджик, ул. Крымская, 17, кадастровый номер 23:40:0403001:41), принадлежащего на праве собственности ООО «Развитие и перспективы»

    Право заключения договора купли-продажи имущества (50% доли объекта: распределительный газопровод высокого давления, ГГРП, закольцовки газопровода среднего давления, газопроводы среднего давления от действующего подземного стального распределительного газопровода в районе АГРС по ул. Ходенко до мини-ТЭС по адресу: г. Геленджик, ул. Крымская, 17, кадастровый номер 23:40:0403001:41), принадлежащего на праве собственности ООО «Развитие и перспективы»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 16:0024.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105553Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи имущества (50% доли объекта: распределительный газопровод высокого давления, ГГРП, закольцовки газопровода среднего давления, газопроводы среднего давления от действующего подземного стального распределительного газопровода в районе АГРС по ул. Ходенко до мини-ТЭС по адресу: г. Геленджик, ул. Крымская, 17, кадастровый номер 23:40:0403001:41), принадлежащего на праве собственности ООО «Развитие и перспективы» МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105553

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора купли-продажи имущества (50% доли объекта: распределительный газопровод высокого давления, ГГРП, закольцовки газопровода среднего давления, газопроводы среднего давления от действующего подземного стального распределительного газопровода в районе АГРС по ул. Ходенко до мини-ТЭС по адресу: г. Геленджик, ул. Крымская, 17, кадастровый номер 23:40:0403001:41), принадлежащего на праве собственности ООО «Развитие и перспективы»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Дата публикации

    11.05.2021 10:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Свидетельство_о_регистрации_А30_06778.pdf

    Форма_заявки__Приложение__1_.docx

    Анкета_Участника_редукциона.docx

    Свидетельство_о_государственной_регистрации_права.pdf

    Извещение_о_проведении_редукциона.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромбанк-Инвест
    Все закупки и тендеры ГПБИ

    Юридический адрес

    119435, Российская Федерация, Москва, Саввинская набережная, д. 23, стр. 1, помещение XXIX, комн. 26, эт. 5

    Почтовый адрес

    119435, Российская Федерация, Москва, Саввинская набережная, д. 23, стр. 1, помещение XXIX, комн. 26, эт. 5

    Контактный телефон

    +7 495 980-65-67 доб. 159

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    pav@gpbi.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Палатов Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    газопроводы

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи имущества (50% доли объекта: распределительный газопровод высокого давления, ГГРП, закольцовки газопровода среднего давления, газопроводы среднего давления от действующего подземного стального распределительного газопровода в районе АГРС по ул. Ходенко до мини-ТЭС по адресу: г. Геленджик, ул. Крымская, 17, кадастровый номер 23:40:0403001:41), принадлежащего на праве собственности ООО «Развитие и перспективы»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 23:0025.06.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105553Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи имущества (50% доли объекта: распределительный газопровод высокого давления, ГГРП, закольцовки газопровода среднего давления, газопроводы среднего давления от действующего подземного стального распределительного газопровода в районе АГРС по ул. Ходенко до мини-ТЭС по адресу: г. Геленджик, ул. Крымская, 17, кадастровый номер 23:40:0403001:41), принадлежащего на праве собственности ООО «Развитие и перспективы» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи имущества (50% доли объекта: распределительный газопровод высокого давления, ГГРП, закольцовки газопровода среднего давления, газопроводы среднего давления от действующего подземного стального распределительного газопровода в районе АГРС по ул. Ходенко до мини-ТЭС по адресу: г. Геленджик, ул. Крымская, 17, кадастровый номер 23:40:0403001:41), принадлежащего на праве собственности ООО «Развитие и перспективы»

    Начальная цена

    25 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно условиям извещения о проведении редукциона

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условиям извещения о проведении редукционаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условиям извещения о проведении редукциона
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПБИ
    Все закупки и тендеры ГПБИ

    Адрес местонахождения

    119435, Российская Федерация, Москва, Саввинская набережная, д. 23, стр. 1, помещение XXIX, комн. 26, эт. 5

    Классификатор ОКПД2

    42.21.11.119

    Трубопроводы и отводы магистральные наземные и подводные для перекачки нефтепродуктов и газа прочие

    42.21.12.152

    Отвод от трубопровода местного (газопровода)

    42.21.12.120

    Трубопровод местный для газа (газопровод)

    35

    Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    49.50.21

    Транспортирование по трубопроводам газа

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "распределительный газопровод высокого давления, ГГРП, закольцовки газопровода среднего давления, газопроводы среднего давления от действующего подземного стального распределительного газопровода в районе АГРС по ул. Ходенко до мини-ТЭС"

    Кол-во:

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