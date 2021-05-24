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Номер извещения
ГП105553
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора купли-продажи имущества (50% доли объекта: распределительный газопровод высокого давления, ГГРП, закольцовки газопровода среднего давления, газопроводы среднего давления от действующего подземного стального распределительного газопровода в районе АГРС по ул. Ходенко до мини-ТЭС по адресу: г. Геленджик, ул. Крымская, 17, кадастровый номер 23:40:0403001:41), принадлежащего на праве собственности ООО «Развитие и перспективы»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Редукцион
Дата публикации
11.05.2021 10:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119435, Российская Федерация, Москва, Саввинская набережная, д. 23, стр. 1, помещение XXIX, комн. 26, эт. 5
Почтовый адрес
119435, Российская Федерация, Москва, Саввинская набережная, д. 23, стр. 1, помещение XXIX, комн. 26, эт. 5
Контактный телефон
+7 495 980-65-67 доб. 159
Факс
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Адрес электронной почты
pav@gpbi.ru
Ф.И.О. контактного лица
Палатов Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Право заключения договора купли-продажи имущества (50% доли объекта: распределительный газопровод высокого давления, ГГРП, закольцовки газопровода среднего давления, газопроводы среднего давления от действующего подземного стального распределительного газопровода в районе АГРС по ул. Ходенко до мини-ТЭС по адресу: г. Геленджик, ул. Крымская, 17, кадастровый номер 23:40:0403001:41), принадлежащего на праве собственности ООО «Развитие и перспективы»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.06.202125.06.2021 23:0025.06.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105553Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи имущества (50% доли объекта: распределительный газопровод высокого давления, ГГРП, закольцовки газопровода среднего давления, газопроводы среднего давления от действующего подземного стального распределительного газопровода в районе АГРС по ул. Ходенко до мини-ТЭС по адресу: г. Геленджик, ул. Крымская, 17, кадастровый номер 23:40:0403001:41), принадлежащего на праве собственности ООО «Развитие и перспективы» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи имущества (50% доли объекта: распределительный газопровод высокого давления, ГГРП, закольцовки газопровода среднего давления, газопроводы среднего давления от действующего подземного стального распределительного газопровода в районе АГРС по ул. Ходенко до мини-ТЭС по адресу: г. Геленджик, ул. Крымская, 17, кадастровый номер 23:40:0403001:41), принадлежащего на праве собственности ООО «Развитие и перспективы»
Начальная цена
25 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям извещения о проведении редукциона
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям извещения о проведении редукционаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
119435, Российская Федерация, Москва, Саввинская набережная, д. 23, стр. 1, помещение XXIX, комн. 26, эт. 5
42.21.11.119
42.21.12.152
42.21.12.120
35
49.50.21
Документация лота
Кол-во:
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