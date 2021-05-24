Право заключения договора купли-продажи имущества (50% доли объекта: распределительный газопровод высокого давления, ГГРП, закольцовки газопровода среднего давления, газопроводы среднего давления от действующего подземного стального распределительного газопровода в районе АГРС по ул. Ходенко до мини-ТЭС по адресу: г. Геленджик, ул. Крымская, 17, кадастровый номер 23:40:0403001:41), принадлежащего на праве собственности ООО «Развитие и перспективы»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105553 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Право заключения договора купли-продажи имущества (50% доли объекта: распределительный газопровод высокого давления, ГГРП, закольцовки газопровода среднего давления, газопроводы среднего давления от действующего подземного стального распределительного газопровода в районе АГРС по ул. Ходенко до мини-ТЭС по адресу: г. Геленджик, ул. Крымская, 17, кадастровый номер 23:40:0403001:41), принадлежащего на праве собственности ООО «Развитие и перспективы» Валюта процедуры RUB Способ закупки Редукцион Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газпромбанк-Инвест

Все закупки и тендеры ГПБИ Юридический адрес 119435, Российская Федерация, Москва, Саввинская набережная, д. 23, стр. 1, помещение XXIX, комн. 26, эт. 5 Почтовый адрес 119435, Российская Федерация, Москва, Саввинская набережная, д. 23, стр. 1, помещение XXIX, комн. 26, эт. 5 Контактный телефон +7 495 980-65-67 доб. 159 Факс {} Адрес электронной почты pav@gpbi.ru Ф.И.О. контактного лица Палатов Алексей Владимирович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова: газопроводы

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