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Номер извещения
32110264791
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на Поставку аэраторов дисковых мембранных в комплекте с седелками для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Амурские коммунальные системы» на 2021г. (АмКС-083-21)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
11.05.2021 10:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Почтовый адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Контактный телефон
4162 доб. 494455
Факс
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Адрес электронной почты
v.voroshilov@amurcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ворошилов Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Благовещенск
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Приобретение аэраторов дисковых мембранных для нужд ВиВ ООО "АКС" на 2021 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2021 09:00 GMT +327.05.2021 09:0027.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264791Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение аэраторов дисковых мембранных для нужд ВиВ ООО "АКС" на 2021 годБлаговещенск
Дата и время вскрытия заявок
27.05.2021 09:00GMT +327.05.2021 09:0027.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110264791Дата и время вскрытия заявок Приобретение аэраторов дисковых мембранных для нужд ВиВ ООО "АКС" на 2021 годБлаговещенск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.202128.06.2021 11:0028.06.2021 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110264791Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение аэраторов дисковых мембранных для нужд ВиВ ООО "АКС" на 2021 годБлаговещенск
Подведение итогов не позднее
29.06.2021 11:0029.06.2021 11:0029.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264791Подведение итогов не позднее Приобретение аэраторов дисковых мембранных для нужд ВиВ ООО "АКС" на 2021 годБлаговещенск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение аэраторов дисковых мембранных для нужд ВиВ ООО "АКС" на 2021 год
Начальная цена
628 563,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
28.29.12
28.29.12
Документация лота
Кол-во: 75.00000
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