Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на Поставку аэраторов дисковых мембранных в комплекте с седелками для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Амурские коммунальные системы» на 2021г. (АмКС-083-21)

    Проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на Поставку аэраторов дисковых мембранных в комплекте с седелками для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Амурские коммунальные системы» на 2021г. (АмКС-083-21)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 09:0027.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264791Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение аэраторов дисковых мембранных для нужд ВиВ ООО "АКС" на 2021 годБлаговещенскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110264791

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на Поставку аэраторов дисковых мембранных в комплекте с седелками для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Амурские коммунальные системы» на 2021г. (АмКС-083-21)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    11.05.2021 10:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_083_21.pdf

    Итоговый_протокол_083_21.pdf

    Извещение_о_внесении_изменений_083_21.pdf

    Закупочная_документация_АмКС_083_21__Изм_.rar

    Закупочная документация АмКС-083-21

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АКС

    Юридический адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Почтовый адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Контактный телефон

    4162 доб. 494455

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    v.voroshilov@amurcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ворошилов Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Благовещенск

    Закупки и тендеры Амурская область

    Закупки и тендеры Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение аэраторов дисковых мембранных для нужд ВиВ ООО "АКС" на 2021 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.05.2021 09:00 GMT +327.05.2021 09:0027.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264791Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение аэраторов дисковых мембранных для нужд ВиВ ООО "АКС" на 2021 годБлаговещенск

    Дата и время вскрытия заявок

    27.05.2021 09:00GMT +327.05.2021 09:0027.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110264791Дата и время вскрытия заявок Приобретение аэраторов дисковых мембранных для нужд ВиВ ООО "АКС" на 2021 годБлаговещенск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.06.202128.06.2021 11:0028.06.2021 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110264791Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение аэраторов дисковых мембранных для нужд ВиВ ООО "АКС" на 2021 годБлаговещенск

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2021 11:0029.06.2021 11:0029.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264791Подведение итогов не позднее Приобретение аэраторов дисковых мембранных для нужд ВиВ ООО "АКС" на 2021 годБлаговещенск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.202129.06.2021 11:0029.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264791Подведение итогов не позднее Приобретение аэраторов дисковых мембранных для нужд ВиВ ООО "АКС" на 2021 годБлаговещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение аэраторов дисковых мембранных для нужд ВиВ ООО "АКС" на 2021 год

    Начальная цена

    628 563,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    28.29.12

    Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29.12

    Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/960487/name/60cfe5ee1a93e6.42476576

    21.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/971106/name/60dd641f0e5747.79872116

    01.07.2021

    Закупочная документация АмКС-083-21

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей"

    Кол-во: 75.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014443
    Закупка КНС и комплектующих
    Закупка КНС и комплектующих
    594603
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:20(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013927
    Закупка оптич.кабеля и комплектующих(металлорукова, хомуты ит.д.)
    Закупка оптич.кабеля и комплектующих(металлорукова, хомуты ит.д.)
    592077
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014051
    Закупка общестроительных материалов (инструменты, электроды, розетки, кабель)
    Закупка общестроительных материалов (инструменты, электроды, розетки, кабель)
    592607
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП012747
    Закупка общестроительной продукции (крепеж, лента армирующая и прочее)
    Закупка общестроительной продукции (крепеж, лента армирующая и прочее)
    586993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 16:45(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Запрос предложений № ГП237469
    Реализация агрегата насосного 2ЭЦВ 6-10-110, г. Гурьевск, Кемеровская область
    Реализация агрегата насосного 2ЭЦВ 6-10-110, г. Гурьевск, Кемеровская область
    594601
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    20.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    40 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область - Кузбасс
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 21:37
    Дата аукциона:
    Филиал Астрахань бурение ООО Газпром бурение
    Запрос предложений_неделимый № ГП237468
    05У-ТО/2022/АБ Оказание услуг по ремонту и инспекции бурильного инструмента для нужд филиала "Астрахань бурение" ООО "Газпром бурение"
    05У-ТО/2022/АБ Оказание услуг по ремонту и инспекции бурильного инструмента для нужд филиала...
    594599
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_неделимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Запрос предложений № ГП237467
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10кВ на участке от МШК V0737 до УПП СОД на 756 км НПС (Комсомольская)»
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный...
    594600
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 900 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014441
    Закупка кабельной продукции
    Закупка кабельной продукции
    594597
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить