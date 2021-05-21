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    Главная / Торги / Выполнение работ по бурению скважин для глубинных анодных заземлителей для существующих установок защиты газопроводов от коррозии

    Выполнение работ по бурению скважин для глубинных анодных заземлителей для существующих установок защиты газопроводов от коррозии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 07:5921.05.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265199Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по бурению скважин для глубинных анодных заземлителей для существующих установок защиты газопроводов от коррозииСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110265199

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по бурению скважин для глубинных анодных заземлителей для существующих установок защиты газопроводов от коррозии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    11.05.2021 11:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_конкурентного_отбора.docx

    Извещение_о_проведении_конкурентного_отбора_в_электронной_форме.docx

    Приложение_1___проект_договора.docx

    Приложение_2___техническое_задание.rar

    Приложение_3___методика_анализа_и_оценки_заявок1.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    Итоговый_протокол_32110265199.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Юридический адрес

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К., ДОМ 26,

    Почтовый адрес

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ64, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К. , ДОМ 26

    Контактный телефон

    +7 937 242-90-09

    Факс

    +7 8452 49-34-71

    Адрес электронной почты

    aleksandr-kisin@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кисин Александр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по бурению скважин для глубинных анодных заземлителей для существующих установок защиты газопроводов от коррозии

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 11:0024.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265199Подведение итогов не позднее Выполнение работ по бурению скважин для глубинных анодных заземлителей для существующих установок защиты газопроводов от коррозииСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по бурению скважин для глубинных анодных заземлителей для существующих установок защиты газопроводов от коррозии

    Начальная цена

    533 305,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К., ДОМ 26,

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ64, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К. , ДОМ 26

    Классификатор ОКПД2

    42.99

    Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    42.99

    Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935196/name/60ac872c9841e9.89879181

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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