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    Главная / Торги / Предоставление права использования на условиях простой (неисключительной)лицензии программного обеспечения "1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест"

    Предоставление права использования на условиях простой (неисключительной)лицензии программного обеспечения "1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 18:0013.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105549Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление права использования на условиях простой (неисключительной)лицензии программного обеспечения "1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105549

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предоставление права использования на условиях простой (неисключительной)лицензии программного обеспечения "1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    11.05.2021 10:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ответа_на_запрос.xlsx

    Запрос_КП.pdf

    ТЗ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
    Все закупки и тендеры ФАУ РОСДОРНИИ

    Юридический адрес

    125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,

    Почтовый адрес

    125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2

    Контактный телефон

    8495540855

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Resnyanskaya@rosdornii.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Реснянская Карина Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление права использования на условиях простой (неисключительной)лицензии программного обеспечения "1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105549Подведение итогов не позднее Предоставление права использования на условиях простой (неисключительной)лицензии программного обеспечения "1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление права использования на условиях простой (неисключительной)лицензии программного обеспечения "1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФАУ РОСДОРНИИ
    Все закупки и тендеры ФАУ РОСДОРНИИ

    Адрес местонахождения

    125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,

    125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50.000

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление права использования на условиях простой (неисключительной)лицензии программного обеспечения "1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест""

    Кол-во:

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