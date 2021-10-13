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    Главная / Торги / Ремонт сварочного стенда ВД 37

    Ремонт сварочного стенда ВД 37

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.10.2021 08:0013.10.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105547Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт сварочного стенда ВД 37Санкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105547

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт сварочного стенда ВД 37

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    11.05.2021 10:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105547_second_parts_protocol.pdf

    ТЗ_сварочный_стенд_ВД_37.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00 доб. 1519

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Murashov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Комиссаров Андрей Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт сварочного стенда ВД 37

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.10.2021 08:00 GMT +313.10.2021 08:0013.10.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105547Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт сварочного стенда ВД 37Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    13.10.2021 08:0013.10.2021 08:0013.10.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105547Дата и время вскрытия заявок Ремонт сварочного стенда ВД 37Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 14:0029.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105547Подведение итогов не позднее Ремонт сварочного стенда ВД 37Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт сварочного стенда ВД 37

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наши условия: 1. Предоставить следующие документы: 1.1. Устав организации (со всеми изменениями); 1.2. Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в том числе Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (предоставляется только в случае государственной регистрации Контрагента до 01.июля 2002 года); 1.3. Свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; 1.4. Документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 1.5. Справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам (не позднее 6 месяцев на момент проверки); 1.6. Свидетельство о праве собственности, актуальный договор аренды и др. (документ, подтверждающий местонахождение контрагента); 1.7. Расчёт страховых взносов форма по КНД-1151111. 1.8. Бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату. 1.9. Банковские реквизиты. В КП указать: 2. Стоимость с НДС 3. Гарантия на работы должна составлять не менее 24 месяцев. 4. Срок выполнения работ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: без аванса, по факту выполненных работ в течении 30 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.99.99.190

    Услуги по производству оборудования специального назначения прочего, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1081967/name/619261016645e2.48998471

    15.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка"

    Кол-во:

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