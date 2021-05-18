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Номер извещения
ГП105542
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 09:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 8442 60-50-18 доб. 4110
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дегтярева Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 12:00 GMT +318.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105542Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск».Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 15:0018.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105542Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск».Волгоград
Подведение итогов не позднее
20.05.2021 11:0020.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105542Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск».Волгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Филиал ООО «ВОЛМА-Воскресенск», адрес:140205, г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
23.99.12.190
42.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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