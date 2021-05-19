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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья. (Попозиционная закупка)

    Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья. (Попозиционная закупка)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105544Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья.КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105544

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья. (Попозиционная закупка)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 09:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105544_Итоговый.pdf

    Извещение___436_от_7.05.2021_Мелкое__стальное_и_цветное_литье.docx

    Приложение_1.1.xlsx

    Приложение №3

    Приложение №4

    Приложение №6

    Соглашение_о_конфиденциальности_NEW2.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 097-95-36

    Факс

    Адрес электронной почты

    tenders@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Белозеров Егор Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 12:00 GMT +319.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105544Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2021 10:0030.07.2021 10:0030.07.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105544Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.202130.07.2021 10:0030.07.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105544Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    24.54.10.000

    Услуги по литью прочих цветных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/962218/name/60d196c1847a11.05766255

    22.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "3519.03.01.001-ЗГ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "3519.05.02.008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "3519.05.02.011-ЗГ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "3519.05.02.013-ЗГ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "3519.05.02.035"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "3519.05.02.048-ЗГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "3519.05.02.058-ЗГ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "3519.27.01.001-МО"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "3532.03.04.004"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "3532.03.04.008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "3532.03.04.009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "3536.05.02.003-ЗГ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "3536.05.02.012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "3536.05.12.102"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "3536.05.12.202"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "3537.11.01.014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "3548.05.00.012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "3548.06.00.002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "3548.06.00.004-МО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "3548.06.00.011-МО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "3548.07.00.107"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "3519.03.01.001-ЗГ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "3519.05.02.008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "3519.05.02.011-ЗГ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "3519.05.02.013-ЗГ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "3519.05.02.035"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "3519.05.02.058-ЗГ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "3519.27.01.001-МО"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "3532.03.04.004"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "3532.03.04.008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "3532.03.04.009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "3536.05.02.003-ЗГ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "3536.05.02.012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "3536.05.12.102"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "3536.05.12.202"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "3537.11.01.014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "3548.05.00.012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "3548.06.00.002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "3548.06.00.004-МО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "3548.06.00.011-МО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "3548.07.00.107"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "3548.10.00.108"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "3519.03.01.001-ЗГ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "3519.05.02.008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "3519.05.02.011-ЗГ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "3519.05.02.013-ЗГ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "3519.05.02.035"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "3519.05.02.048-ЗГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "3519.05.02.058-ЗГ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "3519.27.01.001-МО"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "3532.03.04.004"

    Кол-во: 8

    "Позиция 52"

    "3532.03.04.008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "3532.03.04.009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "3536.05.02.003-ЗГ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "3536.05.02.012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "3536.05.12.102"

    Кол-во: 8

    "Позиция 57"

    "3536.05.12.202"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "3537.11.01.014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "3548.05.00.012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "3548.06.00.002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "3548.06.00.004-МО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "3548.06.00.011-МО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "3548.07.00.107"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "3548.10.00.108"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "3548.29.00.007-ЗГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "3548.29.00.008-ЗГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "3519.03.01.001-ЗГ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "3519.05.02.008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "3519.05.02.011-ЗГ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 70"

    "3519.05.02.013-ЗГ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "3519.05.02.035"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "3519.05.02.058-ЗГ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "3519.27.01.001-МО"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "3532.03.04.004"

    Кол-во: 8

    "Позиция 75"

    "3532.03.04.008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "3532.03.04.009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "3536.05.02.003-ЗГ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "3536.05.02.012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "3536.05.12.102"

    Кол-во: 8

    "Позиция 80"

    "3536.05.12.202"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "3537.11.01.014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "3548.05.00.012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "3548.06.00.002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "3548.06.00.004-МО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "3548.06.00.011-МО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "3548.07.00.107"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "3548.10.00.108"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "3548.29.00.007-ЗГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "3548.29.00.008-ЗГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "3519.03.01.001-ЗГ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "3519.05.02.008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "3519.05.02.011-ЗГ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 93"

    "3519.05.02.013-ЗГ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "3519.05.02.035"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "3519.05.02.048-ЗГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "3519.05.02.058-ЗГ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "3519.27.01.001-МО"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "3532.03.04.004"

    Кол-во: 8

    "Позиция 99"

    "3532.03.04.008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "3532.03.04.009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "3536.05.02.003-ЗГ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "3536.05.02.012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "3536.05.12.102"

    Кол-во: 8

    "Позиция 104"

    "3536.05.12.202"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "3537.11.01.014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "3548.05.00.012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "3548.06.00.002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "3548.06.00.004-МО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "3548.06.00.011-МО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "3548.07.00.107"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "3548.10.00.108"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "3548.29.00.007-ЗГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "3548.29.00.008-ЗГ"

    Кол-во: 1

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    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП012747
    Закупка общестроительной продукции (крепеж, лента армирующая и прочее)
    Закупка общестроительной продукции (крепеж, лента армирующая и прочее)
    586993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 16:45(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Запрос предложений № ГП237469
    Реализация агрегата насосного 2ЭЦВ 6-10-110, г. Гурьевск, Кемеровская область
    Реализация агрегата насосного 2ЭЦВ 6-10-110, г. Гурьевск, Кемеровская область
    594601
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
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    Прием заявок до:
    20.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    40 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область - Кузбасс
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 21:37
    Дата аукциона:
    Филиал Астрахань бурение ООО Газпром бурение
    Запрос предложений_неделимый № ГП237468
    05У-ТО/2022/АБ Оказание услуг по ремонту и инспекции бурильного инструмента для нужд филиала "Астрахань бурение" ООО "Газпром бурение"
    05У-ТО/2022/АБ Оказание услуг по ремонту и инспекции бурильного инструмента для нужд филиала...
    594599
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_неделимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    15.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Запрос предложений № ГП237467
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10кВ на участке от МШК V0737 до УПП СОД на 756 км НПС (Комсомольская)»
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный...
    594600
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 900 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014441
    Закупка кабельной продукции
    Закупка кабельной продукции
    594597
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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