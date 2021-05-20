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Номер извещения
ГП105543
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций сооружения ГАЗООЧИСТКА И ГАЗОООТВОДЯЩИЙ ТРАКТ ДСП120 (инв. №60458) в составе сталеплавильного цеха №8 ООО «ОМЗ-Спецсталь», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, севернее дома 42, лит. ВЮ кадастровый номер 78:37:0017212:5686.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 09:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7102
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Igor.Fedorov2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Игорь Николаевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Поведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций сооружения ГАЗООЧИСТКА И ГАЗОООТВОДЯЩИЙ ТРАКТ ДСП120 (инв. №60458) в составе сталеплавильного цеха №8 ООО «ОМЗ-Спецсталь», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, севернее дома 42, лит. ВЮ кадастровый номер 78:37:0017212:5686.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 12:30 GMT +320.05.2021 12:3020.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105543Дата и время окончания срока приема заявок Поведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций сооружения ГАЗООЧИСТКА И ГАЗОООТВОДЯЩИЙ ТРАКТ ДСП120 (инв. №60458) в составе сталеплавильного цеха №8 ООО «ОМЗ-Спецсталь», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, севернее дома 42, лит. ВЮ кадастровый номер 78:37:0017212:5686.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 12:3020.05.2021 12:3020.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105543Дата и время вскрытия заявок Поведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций сооружения ГАЗООЧИСТКА И ГАЗОООТВОДЯЩИЙ ТРАКТ ДСП120 (инв. №60458) в составе сталеплавильного цеха №8 ООО «ОМЗ-Спецсталь», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, севернее дома 42, лит. ВЮ кадастровый номер 78:37:0017212:5686.Колпино
Подведение итогов не позднее
30.10.2021 16:3030.10.2021 16:3030.10.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105543Подведение итогов не позднее Поведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций сооружения ГАЗООЧИСТКА И ГАЗОООТВОДЯЩИЙ ТРАКТ ДСП120 (инв. №60458) в составе сталеплавильного цеха №8 ООО «ОМЗ-Спецсталь», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, севернее дома 42, лит. ВЮ кадастровый номер 78:37:0017212:5686.Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.10.202130.10.2021 16:3030.10.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105543Подведение итогов не позднее Поведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций сооружения ГАЗООЧИСТКА И ГАЗОООТВОДЯЩИЙ ТРАКТ ДСП120 (инв. №60458) в составе сталеплавильного цеха №8 ООО «ОМЗ-Спецсталь», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, севернее дома 42, лит. ВЮ кадастровый номер 78:37:0017212:5686.Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций сооружения ГАЗООЧИСТКА И ГАЗОООТВОДЯЩИЙ ТРАКТ ДСП120 (инв. №60458) в составе сталеплавильного цеха №8 ООО «ОМЗ-Спецсталь», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, севернее дома 42, лит. ВЮ кадастровый номер 78:37:0017212:5686.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с утвержденным техническим заданием;
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Колпино, действующее производство; цех включен в реестр опасных производственных объектов, сталеплавильный цех является опасным производственным объектом (класс опасности II)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
71.20.12.000
71.20.19.160
Документация лота
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