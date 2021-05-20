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    Главная / Торги / Поведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций сооружения ГАЗООЧИСТКА И ГАЗОООТВОДЯЩИЙ ТРАКТ ДСП120 (инв. №60458) в составе сталеплавильного цеха №8 ООО «ОМЗ-Спецсталь», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, севернее дома 42, лит. ВЮ кадастровый номер 78:37:0017212:5686.

    Поведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций сооружения ГАЗООЧИСТКА И ГАЗОООТВОДЯЩИЙ ТРАКТ ДСП120 (инв. №60458) в составе сталеплавильного цеха №8 ООО «ОМЗ-Спецсталь», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, севернее дома 42, лит. ВЮ кадастровый номер 78:37:0017212:5686.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 12:3020.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105543Дата и время окончания срока приема заявок Поведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций сооружения ГАЗООЧИСТКА И ГАЗОООТВОДЯЩИЙ ТРАКТ ДСП120 (инв. №60458) в составе сталеплавильного цеха №8 ООО «ОМЗ-Спецсталь», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, севернее дома 42, лит. ВЮ кадастровый номер 78:37:0017212:5686.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105543

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций сооружения ГАЗООЧИСТКА И ГАЗОООТВОДЯЩИЙ ТРАКТ ДСП120 (инв. №60458) в составе сталеплавильного цеха №8 ООО «ОМЗ-Спецсталь», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, севернее дома 42, лит. ВЮ кадастровый номер 78:37:0017212:5686.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 09:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования_к_участникам_и_к_пакету_документов.doc

    Приказ_Ростехнадзора_от_20_10_2020_N_420__Об_утверждении_фед.rtf

    Оценка_уровня_требований_безопасности_производства.doc

    ТЗ_по_ЭПБ_газоочистки_ДСП_120.pdf

    Выдержка_из_Протокола__60_от_24.08.2021_ЭПБ_ДСП_120.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7102

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Igor.Fedorov2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Игорь Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций сооружения ГАЗООЧИСТКА И ГАЗОООТВОДЯЩИЙ ТРАКТ ДСП120 (инв. №60458) в составе сталеплавильного цеха №8 ООО «ОМЗ-Спецсталь», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, севернее дома 42, лит. ВЮ кадастровый номер 78:37:0017212:5686.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 12:30 GMT +320.05.2021 12:3020.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105543Дата и время окончания срока приема заявок Поведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций сооружения ГАЗООЧИСТКА И ГАЗОООТВОДЯЩИЙ ТРАКТ ДСП120 (инв. №60458) в составе сталеплавильного цеха №8 ООО «ОМЗ-Спецсталь», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, севернее дома 42, лит. ВЮ кадастровый номер 78:37:0017212:5686.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 12:3020.05.2021 12:3020.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105543Дата и время вскрытия заявок Поведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций сооружения ГАЗООЧИСТКА И ГАЗОООТВОДЯЩИЙ ТРАКТ ДСП120 (инв. №60458) в составе сталеплавильного цеха №8 ООО «ОМЗ-Спецсталь», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, севернее дома 42, лит. ВЮ кадастровый номер 78:37:0017212:5686.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2021 16:3030.10.2021 16:3030.10.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105543Подведение итогов не позднее Поведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций сооружения ГАЗООЧИСТКА И ГАЗОООТВОДЯЩИЙ ТРАКТ ДСП120 (инв. №60458) в составе сталеплавильного цеха №8 ООО «ОМЗ-Спецсталь», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, севернее дома 42, лит. ВЮ кадастровый номер 78:37:0017212:5686.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.202130.10.2021 16:3030.10.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105543Подведение итогов не позднее Поведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций сооружения ГАЗООЧИСТКА И ГАЗОООТВОДЯЩИЙ ТРАКТ ДСП120 (инв. №60458) в составе сталеплавильного цеха №8 ООО «ОМЗ-Спецсталь», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, севернее дома 42, лит. ВЮ кадастровый номер 78:37:0017212:5686.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций сооружения ГАЗООЧИСТКА И ГАЗОООТВОДЯЩИЙ ТРАКТ ДСП120 (инв. №60458) в составе сталеплавильного цеха №8 ООО «ОМЗ-Спецсталь», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, севернее дома 42, лит. ВЮ кадастровый номер 78:37:0017212:5686.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с утвержденным техническим заданием;

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Колпино, действующее производство; цех включен в реестр опасных производственных объектов, сталеплавильный цех является опасным производственным объектом (класс опасности II)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    условия оплаты - по факту оказания услуг, с рассрочкой платежа 30 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    71.20.12.000

    Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ

    71.20.19.160

    Услуги по проведению экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1072465/name/6180eae1618f27.56782213

    02.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций сооружения ГАЗООЧИСТКА И ГАЗОООТВОДЯЩИЙ ТРАКТ ДСП120 (инв. №60458) в составе сталеплавильного цеха №8 ООО «ОМЗ-Спецсталь», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, севернее дома 42, лит. ВЮ кадастровый номер 78:37:0017212:5686."

    Кол-во:

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