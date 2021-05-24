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Номер извещения
ГП105536
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований по определению качественных показателей сточных вод, конденсатов, технических вод и питьевой (водопроводной) воды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.05.2021 09:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
199106, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., ДОМ 80, ЛИТЕР Р, ЭТ,Ч.ПОМ, КОМ 4,1-Н,126
Почтовый адрес
199106, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., ДОМ 80, ЛИТЕР Р, ЭТ,Ч.ПОМ, КОМ 4,1-Н,126
Контактный телефон
+7 812 449-49-70 доб. 11192
Адрес электронной почты
zakupki-gpnmb@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьмичев Руслан Николаевич
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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Оказание услуг по проведению лабораторных исследований по определению качественных показателей сточных вод, конденсатов, технических
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 23:59 GMT +324.05.2021 23:5924.05.2021 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105536Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению лабораторных исследований по определению качественных показателей сточных вод, конденсатов, техническихСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований по определению качественных показателей сточных вод, конденсатов, технических
Официальный сайт, на котором размещена документация
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