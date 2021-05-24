Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению лабораторных исследований по определению качественных показателей сточных вод, конденсатов, технических вод и питьевой (водопроводной) воды

    Оказание услуг по проведению лабораторных исследований по определению качественных показателей сточных вод, конденсатов, технических вод и питьевой (водопроводной) воды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 23:5924.05.2021 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105536Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению лабораторных исследований по определению качественных показателей сточных вод, конденсатов, техническихСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП105536

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0072134-351-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению лабораторных исследований по определению качественных показателей сточных вод, конденсатов, технических вод и питьевой (водопроводной) воды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    11.05.2021 09:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ МАРИН БУНКЕР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ МАРИН БУНКЕР

    Юридический адрес

    199106, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., ДОМ 80, ЛИТЕР Р, ЭТ,Ч.ПОМ, КОМ 4,1-Н,126

    Почтовый адрес

    199106, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., ДОМ 80, ЛИТЕР Р, ЭТ,Ч.ПОМ, КОМ 4,1-Н,126

    Контактный телефон

    +7 812 449-49-70 доб. 11192

    Адрес электронной почты

    zakupki-gpnmb@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмичев Руслан Николаевич

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению лабораторных исследований по определению качественных показателей сточных вод, конденсатов, технических

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 23:59 GMT +324.05.2021 23:5924.05.2021 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105536Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению лабораторных исследований по определению качественных показателей сточных вод, конденсатов, техническихСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению лабораторных исследований по определению качественных показателей сточных вод, конденсатов, технических

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014443
    Закупка КНС и комплектующих
    Закупка КНС и комплектующих
    594603
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:20(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013927
    Закупка оптич.кабеля и комплектующих(металлорукова, хомуты ит.д.)
    Закупка оптич.кабеля и комплектующих(металлорукова, хомуты ит.д.)
    592077
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014051
    Закупка общестроительных материалов (инструменты, электроды, розетки, кабель)
    Закупка общестроительных материалов (инструменты, электроды, розетки, кабель)
    592607
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП012747
    Закупка общестроительной продукции (крепеж, лента армирующая и прочее)
    Закупка общестроительной продукции (крепеж, лента армирующая и прочее)
    586993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 16:45(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Запрос предложений № ГП237469
    Реализация агрегата насосного 2ЭЦВ 6-10-110, г. Гурьевск, Кемеровская область
    Реализация агрегата насосного 2ЭЦВ 6-10-110, г. Гурьевск, Кемеровская область
    594601
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    20.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    40 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область - Кузбасс
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 21:37
    Дата аукциона:
    Филиал Астрахань бурение ООО Газпром бурение
    Запрос предложений_неделимый № ГП237468
    05У-ТО/2022/АБ Оказание услуг по ремонту и инспекции бурильного инструмента для нужд филиала "Астрахань бурение" ООО "Газпром бурение"
    05У-ТО/2022/АБ Оказание услуг по ремонту и инспекции бурильного инструмента для нужд филиала...
    594599
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_неделимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Запрос предложений № ГП237467
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10кВ на участке от МШК V0737 до УПП СОД на 756 км НПС (Комсомольская)»
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный...
    594600
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 900 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014441
    Закупка кабельной продукции
    Закупка кабельной продукции
    594597
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить