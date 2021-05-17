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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП105539
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Термопреобразователи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 09:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-02-04
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
merzlyakovaef@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мерзлякова Эльмира Фаиловна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Термопреобразователи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 12:00 GMT +317.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105539Дата и время окончания срока приема заявок ТермопреобразователиИжевск
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 12:0017.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105539Дата и время вскрытия заявок ТермопреобразователиИжевск
Подведение итогов не позднее
30.05.2021 12:0030.05.2021 12:0030.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105539Подведение итогов не позднее ТермопреобразователиИжевск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Термопреобразователи
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
термопреобразователи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
42600, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6. ПАО "Ижсталь"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
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Документация лота
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 24
Кол-во: 24
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