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Номер извещения
32110266740
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение инвентаризационных и кадастровых работ и подготовки технического паспорта и технического плана по объекту капитального строительства: «Реконструкция производственно – административного здания №2 ПАО «РКК «Энергия»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.05.2021 16:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
Почтовый адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
Контактный телефон
495 доб. 513-62-52
Факс
+7 495 513-67-98
Адрес электронной почты
anna.shevchenko17@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шевченко Анна Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Королев
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Выполнение инвентаризационных и кадастровых работ и подготовки технического паспорта и технического плана по объекту капитального строительства: «Реконструкция производственно – административного здания №2 ПАО «РКК «Энергия»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266740Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение инвентаризационных и кадастровых работ и подготовки технического паспорта и технического плана по объекту капитального строительства: «Реконструкция производственно – административного здания №2 ПАО «РКК «Энергия»Королев
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110266740Дата и время вскрытия заявок Выполнение инвентаризационных и кадастровых работ и подготовки технического паспорта и технического плана по объекту капитального строительства: «Реконструкция производственно – административного здания №2 ПАО «РКК «Энергия»Королев
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.202126.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266740Подведение итогов не позднее Выполнение инвентаризационных и кадастровых работ и подготовки технического паспорта и технического плана по объекту капитального строительства: «Реконструкция производственно – административного здания №2 ПАО «РКК «Энергия»Королев
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение инвентаризационных и кадастровых работ и подготовки технического паспорта и технического плана по объекту капитального строительства: «Реконструкция производственно – административного здания №2 ПАО «РКК «Энергия»
Начальная цена
923 479,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Адрес местонахождения
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
71.12.35.110
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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