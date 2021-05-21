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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия

    Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 11:5921.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264606Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту дорожного покрытияг. Владимир ул. Краснознаменная д.3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110264606

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 09:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_коммерческого_предложения__Форма_9_.xlsx

    Техническое_задание_АС0002086.docx

    Извещение_AC0002086.docx

    Проект_Договора.doc

    Документация_AC0002086.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Юридический адрес

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    Почтовый адрес

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Контактный телефон

    +7 4922 44-72-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    konkurs@vladoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Амплеева Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Владимир ул. Краснознаменная д.3

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 11:59 GMT +321.05.2021 11:5921.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264606Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту дорожного покрытияг. Владимир ул. Краснознаменная д.3

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 12:0021.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110264606Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту дорожного покрытияг. Владимир ул. Краснознаменная д.3

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 17:0026.05.2021 17:0026.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264606Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту дорожного покрытияг. Владимир ул. Краснознаменная д.3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 17:0026.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264606Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту дорожного покрытияг. Владимир ул. Краснознаменная д.3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия

    Начальная цена

    1 011 504,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Адрес местонахождения

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20.000

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей"

    Кол-во: 1.00000

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