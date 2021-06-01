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Номер извещения
32110264530
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований питьевой и технической воды в рамках производственного контроля для нужд ЕМУП "Метрополитен"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
11.05.2021 09:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
Почтовый адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
Контактный телефон
+7 343 358-00-29
Факс
+7 234 35-80321
Адрес электронной почты
urdog@metro-ektb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Махнева Анна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Оказание услуг по проведению лабораторных исследований питьевой и технической воды в рамках производственного контроля для нужд ЕМУП "Метрополитен"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2021 07:00 GMT +301.06.2021 07:0001.06.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264530Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению лабораторных исследований питьевой и технической воды в рамках производственного контроля для нужд ЕМУП "Метрополитен"Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.06.2021 07:0002.06.2021 07:0002.06.2021 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110264530Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по проведению лабораторных исследований питьевой и технической воды в рамках производственного контроля для нужд ЕМУП "Метрополитен"Екатеринбург
Дата и время проведения
03.06.2021 07:0003.06.2021 07:0003.06.2021 07:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110264530Дата и время проведения Оказание услуг по проведению лабораторных исследований питьевой и технической воды в рамках производственного контроля для нужд ЕМУП "Метрополитен"Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
04.06.2021 07:0004.06.2021 07:0004.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264530Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению лабораторных исследований питьевой и технической воды в рамках производственного контроля для нужд ЕМУП "Метрополитен"Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.06.202104.06.2021 07:0004.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264530Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению лабораторных исследований питьевой и технической воды в рамках производственного контроля для нужд ЕМУП "Метрополитен"Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований питьевой и технической воды в рамках производственного контроля для нужд ЕМУП "Метрополитен"
Начальная цена
172 061,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
Адрес местонахождения
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
86.90.19.110
86.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60.00000
Кол-во: 64.00000
Кол-во: 64.00000
Кол-во: 64.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 60.00000
Кол-во: 60.00000
Кол-во: 60.00000
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