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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению лабораторных исследований питьевой и технической воды в рамках производственного контроля для нужд ЕМУП "Метрополитен"

    Оказание услуг по проведению лабораторных исследований питьевой и технической воды в рамках производственного контроля для нужд ЕМУП "Метрополитен"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2021 07:0001.06.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264530Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению лабораторных исследований питьевой и технической воды в рамках производственного контроля для нужд ЕМУП "Метрополитен"ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110264530

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению лабораторных исследований питьевой и технической воды в рамках производственного контроля для нужд ЕМУП "Метрополитен"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    11.05.2021 09:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    124_21_лаб.иссл.питьевой_воды.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Контактный телефон

    +7 343 358-00-29

    Факс

    +7 234 35-80321

    Адрес электронной почты

    urdog@metro-ektb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Махнева Анна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Услуги в области медицины прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению лабораторных исследований питьевой и технической воды в рамках производственного контроля для нужд ЕМУП "Метрополитен"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2021 07:00 GMT +301.06.2021 07:0001.06.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264530Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению лабораторных исследований питьевой и технической воды в рамках производственного контроля для нужд ЕМУП "Метрополитен"Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.06.2021 07:0002.06.2021 07:0002.06.2021 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110264530Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по проведению лабораторных исследований питьевой и технической воды в рамках производственного контроля для нужд ЕМУП "Метрополитен"Екатеринбург

    Дата и время проведения

    03.06.2021 07:0003.06.2021 07:0003.06.2021 07:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110264530Дата и время проведения Оказание услуг по проведению лабораторных исследований питьевой и технической воды в рамках производственного контроля для нужд ЕМУП "Метрополитен"Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2021 07:0004.06.2021 07:0004.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264530Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению лабораторных исследований питьевой и технической воды в рамках производственного контроля для нужд ЕМУП "Метрополитен"Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 07:0004.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264530Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению лабораторных исследований питьевой и технической воды в рамках производственного контроля для нужд ЕМУП "Метрополитен"Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению лабораторных исследований питьевой и технической воды в рамках производственного контроля для нужд ЕМУП "Метрополитен"

    Начальная цена

    172 061,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Классификатор ОКПД2

    86.90.19.110

    Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы

    Классификатор ОКВЭД2

    86.90

    Деятельность в области медицины прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ОМЧ "

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 2"

    "ОКБ "

    Кол-во: 64.00000

    "Позиция 3"

    "ТКБ"

    Кол-во: 64.00000

    "Позиция 4"

    "КОЛИФАГИ"

    Кол-во: 64.00000

    "Позиция 5"

    "ХПК"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 6"

    "БПК"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 7"

    "ЗАПАХ ПРИ 20 °С "

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 8"

    "ЗАПАХ ПРИ 60 °С "

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 9"

    "ПРИВКУС"

    Кол-во: 60.00000

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