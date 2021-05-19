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    Главная / Торги / Наплавляемый материал "УНИФЛЕКС", "БИПОЛЬ" или эквивалент

    Наплавляемый материал "УНИФЛЕКС", "БИПОЛЬ" или эквивалент

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 15:3019.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264490Дата и время окончания срока приема заявок Наплавляемый материал "УНИФЛЕКС", "БИПОЛЬ" или эквивалентг. Самара, ул. Земеца, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110264490

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Наплавляемый материал "УНИФЛЕКС", "БИПОЛЬ" или эквивалент

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    11.05.2021 09:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Извещение.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 228-95-01

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хмелевских Светлана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Самара, ул. Земеца, д.18

    Закупки и тендеры Самарская область

    Закупки и тендеры Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Наплавляемый материал "УНИФЛЕКС", "БИПОЛЬ" или эквивалент

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.202107.06.2021 15:3007.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264490Подведение итогов не позднее Наплавляемый материал "УНИФЛЕКС", "БИПОЛЬ" или эквивалентг. Самара, ул. Земеца, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Наплавляемый материал "УНИФЛЕКС", "БИПОЛЬ" или эквивалент

    Начальная цена

    3 408 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    23.99.12.110

    Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные

    Классификатор ОКВЭД2

    23.99

    Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/948189/name/60ba1dc56b30c4.80630138

    04.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки"

    Кол-во: 22000.00000

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