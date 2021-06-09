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    Главная / Торги / Выполнение работ текущего ремонта кровли здания Дополнительного офиса №048/1010Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Югорск ул. Ленина, 31

    Выполнение работ текущего ремонта кровли здания Дополнительного офиса №048/1010Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Югорск ул. Ленина, 31

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2021 14:0009.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105531Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ текущего ремонта кровли здания Дополнительного офиса №048/1010Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Югорск ул. Ленина, 31СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105531

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ текущего ремонта кровли здания Дополнительного офиса №048/1010Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Югорск ул. Ленина, 31

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 09:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_07.04.2021.doc

    ГП105531_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) в г. Сургуте
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте

    Юридический адрес

    628417, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Свободы, 12

    Почтовый адрес

    628417, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Свободы, 12

    Контактный телефон

    +7 3462 76-99-00 доб. 1060

    Факс

    +7 3462 76-99-00 доб. 1339

    Адрес электронной почты

    Gennadiy.Derimov@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Деримов Геннадий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ текущего ремонта кровли здания Дополнительного офиса №048/1010Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Югорск ул. Ленина, 31

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2021 14:00 GMT +309.06.2021 14:0009.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105531Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ текущего ремонта кровли здания Дополнительного офиса №048/1010Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Югорск ул. Ленина, 31Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2021 14:0009.06.2021 14:0009.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105531Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ текущего ремонта кровли здания Дополнительного офиса №048/1010Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Югорск ул. Ленина, 31Сургут

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2021 14:0009.07.2021 14:0009.07.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105531Подведение итогов не позднее Выполнение работ текущего ремонта кровли здания Дополнительного офиса №048/1010Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Югорск ул. Ленина, 31Сургут

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.202109.07.2021 14:0009.07.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105531Подведение итогов не позднее Выполнение работ текущего ремонта кровли здания Дополнительного офиса №048/1010Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Югорск ул. Ленина, 31Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ текущего ремонта кровли здания Дополнительного офиса №048/1010Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Югорск ул. Ленина, 31

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте

    Адрес местонахождения

    628417, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Свободы, 12

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40.000

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/988494/name/60f7a8dd3fcf80.15263952

    21.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Текущий ремонт кровли здания Дополнительного офиса №048/1010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Югорск ул. Ленина, 31"

    Кол-во: 1

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