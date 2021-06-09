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Номер извещения
ГП105531
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ текущего ремонта кровли здания Дополнительного офиса №048/1010Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Югорск ул. Ленина, 31
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 09:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628417, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Свободы, 12
Почтовый адрес
628417, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Свободы, 12
Контактный телефон
+7 3462 76-99-00 доб. 1060
Факс
+7 3462 76-99-00 доб. 1339
Адрес электронной почты
Gennadiy.Derimov@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Деримов Геннадий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Выполнение работ текущего ремонта кровли здания Дополнительного офиса №048/1010Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Югорск ул. Ленина, 31
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2021 14:00 GMT +309.06.2021 14:0009.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105531Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ текущего ремонта кровли здания Дополнительного офиса №048/1010Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Югорск ул. Ленина, 31Сургут
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2021 14:0009.06.2021 14:0009.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105531Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ текущего ремонта кровли здания Дополнительного офиса №048/1010Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Югорск ул. Ленина, 31Сургут
Подведение итогов не позднее
09.07.2021 14:0009.07.2021 14:0009.07.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105531Подведение итогов не позднее Выполнение работ текущего ремонта кровли здания Дополнительного офиса №048/1010Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Югорск ул. Ленина, 31Сургут
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.07.202109.07.2021 14:0009.07.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105531Подведение итогов не позднее Выполнение работ текущего ремонта кровли здания Дополнительного офиса №048/1010Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Югорск ул. Ленина, 31Сургут
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ текущего ремонта кровли здания Дополнительного офиса №048/1010Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Югорск ул. Ленина, 31
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
Адрес местонахождения
628417, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Свободы, 12
41.20.40.000
Документация лота
Кол-во: 1
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