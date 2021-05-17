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    Главная / Торги / Реализация лома легированного габаритного 3Б-53 (россыпью)

    Реализация лома легированного габаритного 3Б-53 (россыпью)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 15:0017.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105533Дата и время окончания срока приема заявок Реализация лома легированного габаритного 3Б-53 (россыпью) КолпиноПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация лома легированного габаритного 3Б-53 (россыпью)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    СПБ, КОЛПИНО, "ИЖОРСКИЙ ЗАВОД", ДОМ Б/Н

    Номер извещения

    ГП105533

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Предмет договора

    Реализация лома легированного габаритного 3Б-53 (россыпью)

    Начальная цена

    18200.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    11-05-2021 09:27 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.05.2021 12:00

    Дата и время проведения

    18.05.2021 15:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ФОТО

    ФОТО 2

    Извещение_о_проведении_торгов_лом_3Б_53.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие_лом.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Лом получен в результате производственного процесса

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 126 47-06093 доб. 241

    Адрес электронной почты

    rtenders@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Василец Иван Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Контактное лицо продавца/инициатора

    ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rtender@iz-kartex.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 322-83-72

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно извещению

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно извещению

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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