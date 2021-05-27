www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110264458
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
11.05.2021 09:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
Почтовый адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
Контактный телефон
+7 343 358-00-29
Факс
+7 234 35-80321
Адрес электронной почты
urdog@metro-ektb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Махнева Анна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2021 07:00 GMT +327.05.2021 07:0027.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264458Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.05.2021 07:0028.05.2021 07:0028.05.2021 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110264458Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо)Екатеринбург
Дата и время проведения
31.05.2021 07:0031.05.2021 07:0031.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110264458Дата и время проведения Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
01.06.2021 07:0001.06.2021 07:0001.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264458Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо)
Начальная цена
1 093 647,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
Адрес местонахождения
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
19.20.21.125
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 17700.00000
Кол-во: 2900.00000
Кол-во: 3000.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.