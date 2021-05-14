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    Главная / Торги / Закупка спецодежды

    Закупка спецодежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105529Дата и время окончания срока приема заявок Закупка спецодеждыНовый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105529

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка спецодежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 09:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил2___Форма_ТКП_на_продукцию.xlsx

    Одежда_2021.xlsx

    Техническое_задание_на_поставку_СИЗ_для_ООО_ГазЭнергоСтрой_в_2021_году..docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

    Юридический адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Контактный телефон

    +7 34949 2-31-27

    Факс

    +7 3494 22-29-18

    Адрес электронной почты

    Vitovshchik.ts@gesstr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Витовщик Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105529Дата и время окончания срока приема заявок Закупка спецодеждыНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 10:4414.05.2021 10:4414.05.2021 10:44Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105529Дата и время вскрытия заявок Закупка спецодеждыНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105529Подведение итогов не позднее Закупка спецодеждыНовый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105529Подведение итогов не позднее Закупка спецодеждыНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка спецодежды

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм для защиты от пониженных температур для ИТР с жилеткой (891) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Костюм для защиты от пониженных температур для ИТР с жилеткой (891) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Костюм для защиты от пониженных температур для ИТР с жилеткой (891) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Костюм для защиты от пониженных температур для ИТР с жилеткой (891) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Костюм для защиты от пониженных температур для ИТР с жилеткой (891) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Костюм для защиты от пониженных температур с накладками из термостойких материалов с жилеткой (892) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Костюм для защиты от пониженных температур с накладками из термостойких материалов с жилеткой (892) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Костюм для защиты от пониженных температур с накладками из термостойких материалов с жилеткой (892) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Костюм для защиты от пониженных температур с накладками из термостойких материалов с жилеткой (892) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Костюм для защиты от пониженных температур с накладками из термостойких материалов с жилеткой (892) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Костюм для защиты от пониженных температур с накладками из термостойких материалов с жилеткой (892) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Костюм для защиты от пониженных температур с накладками из термостойких материалов с жилеткой (892) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Костюм для защиты от пониженных температур с накладками из термостойких материалов с жилеткой (892) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Костюм зимний сварщика комбинированный со спилком IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Костюм зимний сварщика комбинированный со спилком IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Костюм зимний сварщика комбинированный со спилком IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Костюм зимний сварщика комбинированный со спилком IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Костюм зимний сварщика комбинированный со спилком IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Костюм зимний сварщика комбинированный со спилком IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Костюм зимний сварщика комбинированный со спилком IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Костюм зимний сварщика комбинированный со спилком IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Костюм зимний сварщика комбинированный со спилком IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 30

    "Позиция 29"

    "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 25

    "Позиция 30"

    "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 15

    "Позиция 32"

    "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 25

    "Позиция 33"

    "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 15

    "Позиция 35"

    "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 15

    "Позиция 36"

    "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Костюм летний ИТР"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Костюм летний ИТР"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Костюм летний ИТР"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Костюм летний ИТР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 51"

    "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 52"

    "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Костюм сварщика летний комбинированный со спилком"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "Костюм сварщика летний комбинированный со спилком"

    Кол-во: 13

    "Позиция 55"

    "Костюм сварщика летний комбинированный со спилком"

    Кол-во: 15

    "Позиция 56"

    "Костюм сварщика летний комбинированный со спилком"

    Кол-во: 15

    "Позиция 57"

    "Костюм сварщика летний комбинированный со спилком"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Костюм сварщика летний комбинированный со спилком"

    Кол-во: 25

    "Позиция 59"

    "Костюм сварщика летний комбинированный со спилком"

    Кол-во: 25

    "Позиция 60"

    "Костюм сварщика летний комбинированный со спилком"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Костюм сварщика летний комбинированный со спилком"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Костюм сварщика летний комбинированный со спилком"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Костюм сварщика летний комбинированный со спилком"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Костюм летний хлопчатобумажный или из смесовых тканей для защиты от ОПЗ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 65"

    "Костюм летний хлопчатобумажный или из смесовых тканей для защиты от ОПЗ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 66"

    "Костюм летний хлопчатобумажный или из смесовых тканей для защиты от ОПЗ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 67"

    "Костюм летний хлопчатобумажный или из смесовых тканей для защиты от ОПЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Костюм летний хлопчатобумажный или из смесовых тканей для защиты от ОПЗ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 69"

    "Костюм летний хлопчатобумажный или из смесовых тканей для защиты от ОПЗ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 70"

    "Костюм противоэнцифалитный из смесовых тканей с пропиткой для защиты от ОПЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Костюм противоэнцифалитный из смесовых тканей с пропиткой для защиты от ОПЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Костюм противоэнцифалитный из смесовых тканей с пропиткой для защиты от ОПЗ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 73"

    "Костюм противоэнцифалитный из смесовых тканей с пропиткой для защиты от ОПЗ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 74"

    "Костюм противоэнцифалитный из смесовых тканей с пропиткой для защиты от ОПЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Костюм противоэнцифалитный из смесовых тканей с пропиткой для защиты от ОПЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Костюм противоэнцифалитный из смесовых тканей с пропиткой для защиты от ОПЗ"

    Кол-во: 10

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    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    17.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    182 356
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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