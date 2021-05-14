Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Костюм для защиты от пониженных температур для ИТР с жилеткой (891) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 3

"Позиция 2" "Костюм для защиты от пониженных температур для ИТР с жилеткой (891) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Костюм для защиты от пониженных температур для ИТР с жилеткой (891) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Костюм для защиты от пониженных температур для ИТР с жилеткой (891) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Костюм для защиты от пониженных температур для ИТР с жилеткой (891) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Костюм для защиты от пониженных температур с накладками из термостойких материалов с жилеткой (892) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Костюм для защиты от пониженных температур с накладками из термостойких материалов с жилеткой (892) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 10

"Позиция 8" "Костюм для защиты от пониженных температур с накладками из термостойких материалов с жилеткой (892) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 10

"Позиция 9" "Костюм для защиты от пониженных температур с накладками из термостойких материалов с жилеткой (892) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 5

"Позиция 10" "Костюм для защиты от пониженных температур с накладками из термостойких материалов с жилеткой (892) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Костюм для защиты от пониженных температур с накладками из термостойких материалов с жилеткой (892) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 10

"Позиция 12" "Костюм для защиты от пониженных температур с накладками из термостойких материалов с жилеткой (892) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 10

"Позиция 13" "Костюм для защиты от пониженных температур с накладками из термостойких материалов с жилеткой (892) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Костюм зимний сварщика комбинированный со спилком IV-особый климатический пояс" Кол-во: 5

"Позиция 15" "Костюм зимний сварщика комбинированный со спилком IV-особый климатический пояс" Кол-во: 3

"Позиция 16" "Костюм зимний сварщика комбинированный со спилком IV-особый климатический пояс" Кол-во: 5

"Позиция 17" "Костюм зимний сварщика комбинированный со спилком IV-особый климатический пояс" Кол-во: 10

"Позиция 18" "Костюм зимний сварщика комбинированный со спилком IV-особый климатический пояс" Кол-во: 10

"Позиция 19" "Костюм зимний сварщика комбинированный со спилком IV-особый климатический пояс" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Костюм зимний сварщика комбинированный со спилком IV-особый климатический пояс" Кол-во: 5

"Позиция 21" "Костюм зимний сварщика комбинированный со спилком IV-особый климатический пояс" Кол-во: 5

"Позиция 22" "Костюм зимний сварщика комбинированный со спилком IV-особый климатический пояс" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 10

"Позиция 24" "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 10

"Позиция 25" "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 10

"Позиция 26" "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 30

"Позиция 27" "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 5

"Позиция 28" "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 30

"Позиция 29" "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 25

"Позиция 30" "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 3

"Позиция 31" "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 15

"Позиция 32" "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 25

"Позиция 33" "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 15

"Позиция 35" "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 15

"Позиция 36" "Костюм зимний из смесовых тканей с жилеткой (893) IV-особый климатический пояс" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Костюм летний ИТР" Кол-во: 10

"Позиция 38" "Костюм летний ИТР" Кол-во: 10

"Позиция 39" "Костюм летний ИТР" Кол-во: 4

"Позиция 40" "Костюм летний ИТР" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)" Кол-во: 10

"Позиция 42" "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)" Кол-во: 6

"Позиция 43" "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)" Кол-во: 10

"Позиция 44" "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)" Кол-во: 10

"Позиция 45" "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)" Кол-во: 10

"Позиция 46" "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)" Кол-во: 6

"Позиция 47" "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)" Кол-во: 10

"Позиция 48" "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)" Кол-во: 10

"Позиция 49" "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)" Кол-во: 25

"Позиция 51" "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)" Кол-во: 15

"Позиция 52" "Костюм летний c усилительными накладками из термостойких материалов (монтажники)" Кол-во: 5

"Позиция 53" "Костюм сварщика летний комбинированный со спилком" Кол-во: 6

"Позиция 54" "Костюм сварщика летний комбинированный со спилком" Кол-во: 13

"Позиция 55" "Костюм сварщика летний комбинированный со спилком" Кол-во: 15

"Позиция 56" "Костюм сварщика летний комбинированный со спилком" Кол-во: 15

"Позиция 57" "Костюм сварщика летний комбинированный со спилком" Кол-во: 10

"Позиция 58" "Костюм сварщика летний комбинированный со спилком" Кол-во: 25

"Позиция 59" "Костюм сварщика летний комбинированный со спилком" Кол-во: 25

"Позиция 60" "Костюм сварщика летний комбинированный со спилком" Кол-во: 2

"Позиция 61" "Костюм сварщика летний комбинированный со спилком" Кол-во: 20

"Позиция 62" "Костюм сварщика летний комбинированный со спилком" Кол-во: 20

"Позиция 63" "Костюм сварщика летний комбинированный со спилком" Кол-во: 2

"Позиция 64" "Костюм летний хлопчатобумажный или из смесовых тканей для защиты от ОПЗ" Кол-во: 15

"Позиция 65" "Костюм летний хлопчатобумажный или из смесовых тканей для защиты от ОПЗ" Кол-во: 15

"Позиция 66" "Костюм летний хлопчатобумажный или из смесовых тканей для защиты от ОПЗ" Кол-во: 15

"Позиция 67" "Костюм летний хлопчатобумажный или из смесовых тканей для защиты от ОПЗ" Кол-во: 10

"Позиция 68" "Костюм летний хлопчатобумажный или из смесовых тканей для защиты от ОПЗ" Кол-во: 15

"Позиция 69" "Костюм летний хлопчатобумажный или из смесовых тканей для защиты от ОПЗ" Кол-во: 15

"Позиция 70" "Костюм противоэнцифалитный из смесовых тканей с пропиткой для защиты от ОПЗ" Кол-во: 10

"Позиция 71" "Костюм противоэнцифалитный из смесовых тканей с пропиткой для защиты от ОПЗ" Кол-во: 10

"Позиция 72" "Костюм противоэнцифалитный из смесовых тканей с пропиткой для защиты от ОПЗ" Кол-во: 25

"Позиция 73" "Костюм противоэнцифалитный из смесовых тканей с пропиткой для защиты от ОПЗ" Кол-во: 15

"Позиция 74" "Костюм противоэнцифалитный из смесовых тканей с пропиткой для защиты от ОПЗ" Кол-во: 10

"Позиция 75" "Костюм противоэнцифалитный из смесовых тканей с пропиткой для защиты от ОПЗ" Кол-во: 3