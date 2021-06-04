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    Главная / Торги / Поставка горюче-смазочных материалов для АО «Торговый порт Посьет»

    Поставка горюче-смазочных материалов для АО «Торговый порт Посьет»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2021 10:0004.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264618Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМАО «Торговый порт Посьет, 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110264618

    Уникальный номер закупки

    81-21/ХД/ГПБ

    Номер закупки

    81-21/ХД/ГПБ

    Наименование закупки

    Поставка горюче-смазочных материалов для АО «Торговый порт Посьет»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    11.05.2021 09:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_ЭТП.docx

    Продление_по_04.06..docx

    Закупочная_Документация_ЭТП_1.docx

    Проект_Договора_ЭТП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Юридический адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Контактный телефон

    +7 42331 2-03-21 доб. 39184

    Факс

    +7 42331 2-03-21

    Адрес электронной почты

    Olga.Arhangelskaya@mechelgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Архангельская Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    АО «Торговый порт Посьет, 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41

    Закупки и тендеры Приморский край

    Закупки и тендеры Нефтепродукты

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ГСМ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    05.07.202105.07.2021 10:0005.07.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264618Подведение итогов не позднее Поставка ГСМАО «Торговый порт Посьет, 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГСМ

    Начальная цена

    7 852 415,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО "Торговый порт Посьет"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29

    Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло гидравлическое Teboil Hydraulic Oil 32S или эквивалент. Бочка 170 кг./202 л."

    Кол-во: 17978

    "Позиция 2"

    "Масло моторное для дизельных двигателей РС DURON SHP 10W30 или эквивалент. Бочка 205л"

    Кол-во: 4510

    "Позиция 3"

    "Масло моторное для дизельных двигателей РС DURON UHP 0W40 или эквивалент. Бочка 205л"

    Кол-во: 820

    "Позиция 4"

    "Антифриз Petrolube Antifreeze ELC 50/50 красный (-40) или эквивалент. Канистра 20кг"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 5"

    "Жидкость для АКПП PC ATF D3M или эквивалент. Ведро 20 л."

    Кол-во: 600

    "Позиция 6"

    "Трансмиссионное масло Petro-Canada Traxon 80W90 или эквивалент. Бочка 205 л"

    Кол-во: 2460

    "Позиция 7"

    "Спирт изопропиловый марка С или эквивалент. Бочка 165кг/210л"

    Кол-во: 210

    "Позиция 8"

    "Трансмиссионное масло ТСП-15К или эквивалент. Бочка 180 кг/16,5 л."

    Кол-во: 2165

    "Позиция 9"

    "Масло редукторное Лукойл СТИЛО 220 или эквивалент. Бочка 170 кг/216,5 л."

    Кол-во: 4330

    "Позиция 10"

    "Растворитель АЦЕТОН или эквивалент. Канистра 5 л."

    Кол-во: 40

    "Позиция 11"

    "Бензин «Калоша» или эквивалент. Бутылка 1 л"

    Кол-во: 120

    "Позиция 12"

    "Консистентная смазка EP-0 или эквивалент. Ведро 17 кг."

    Кол-во: 1207

    "Позиция 13"

    "Консистентная смазка EP-1 или эквивалент. Ведро 17 кг."

    Кол-во: 901

    "Позиция 14"

    "Консистентная смазка EP-2 или эквивалент. Ведро 17 кг."

    Кол-во: 816

    "Позиция 15"

    "VULTREX MPG Synthetic Arctic или эквивалент. Бочка 54 кг."

    Кол-во: 162

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