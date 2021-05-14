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Номер извещения
ГП105530
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сухая смесь АЛЬФАПОЛ ВБи, Мраморный щебень фр. 5-10
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 09:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
Контактный телефон
+7 34949 2-31-27
Факс
+7 3494 22-29-18
Адрес электронной почты
o.serdykova@gesstr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чупрова Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Смесь АЛЬФАПОЛ ВБ(и), Мраморный щебень 5-10мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 09:00 GMT +314.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105530Дата и время окончания срока приема заявок Смесь АЛЬФАПОЛ ВБ(и), Мраморный щебень 5-10ммНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 14:0014.05.2021 14:0014.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105530Дата и время вскрытия заявок Смесь АЛЬФАПОЛ ВБ(и), Мраморный щебень 5-10ммНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
18.05.2021 16:0018.05.2021 16:0018.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105530Подведение итогов не позднее Смесь АЛЬФАПОЛ ВБ(и), Мраморный щебень 5-10ммНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Смесь АЛЬФАПОЛ ВБ(и), Мраморный щебень 5-10мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
Адрес местонахождения
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
41.20.4
41
Документация лота
Кол-во: 106
Кол-во: 106
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