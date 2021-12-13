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    Главная / Торги / Ремонт токарно-винторезного станка мод. 1М63Н-5

    Ремонт токарно-винторезного станка мод. 1М63Н-5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 08:0013.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105528Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт токарно-винторезного станка мод. 1М63Н-5Санкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105528

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт токарно-винторезного станка мод. 1М63Н-5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    11.05.2021 08:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_станок_мод._1М63Н_5.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00 доб. 1519

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Murashov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Комиссаров Андрей Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт токарно-винторезного станка мод. 1М63Н-5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 08:00 GMT +313.12.2021 08:0013.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105528Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт токарно-винторезного станка мод. 1М63Н-5Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 08:0013.12.2021 08:0013.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105528Дата и время вскрытия заявок Ремонт токарно-винторезного станка мод. 1М63Н-5Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 14:0028.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105528Подведение итогов не позднее Ремонт токарно-винторезного станка мод. 1М63Н-5Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт токарно-винторезного станка мод. 1М63Н-5

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наши условия: 1. Предоставить следующие документы: 1.1. Устав организации (со всеми изменениями); 1.2. Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в том числе Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (предоставляется только в случае государственной регистрации Контрагента до 01.июля 2002 года); 1.3. Свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; 1.4. Документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 1.5. Справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам (не позднее 6 месяцев на момент проверки); 1.6. Свидетельство о праве собственности, актуальный договор аренды и др. (документ, подтверждающий местонахождение контрагента); 1.7. Расчёт страховых взносов форма по КНД-1151111. 1.8. Бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату. 1.9. Банковские реквизиты. В КП указать: 2. Стоимость с НДС 3. Гарантия на работы должна составлять не менее 24 месяцев. 4. Срок выполнения работ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: без аванса, по факту выполненных работ в течении 30 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.99.99.190

    Услуги по производству оборудования специального назначения прочего, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка"

    Кол-во:

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