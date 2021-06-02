Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 90504 «Услуги по направлению «Охрана здоровья» для ООО «Газпромнефть-Восток» в 2021 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП105527 Уникальный номер закупки 01-0057017-304-2021 Номер закупки 01-0057017-304-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 90504 «Услуги по направлению «Охрана здоровья» для ООО «Газпромнефть-Восток» в 2021 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК Юридический адрес 634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1 Почтовый адрес 634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4676 Адрес электронной почты RC_UOP@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Карамашева Юлия Анатольевна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Томская область Ключевые слова: нефть

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Список лотов Лот 1 Резервное медицинское обеспечение сотрудников Общества и подрядных организаций на производственных объектах: ПСП Игол, Арчинского м Дата и время окончания срока приема заявок 02.06.2021 11:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП105527 Дата и время окончания срока приема заявок Резервное медицинское обеспечение сотрудников Общества и подрядных организаций на производственных объектах: ПСП Игол, Арчинского м Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Резервное медицинское обеспечение сотрудников Общества и подрядных организаций на производственных объектах: ПСП Игол, Арчинского м Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт