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Номер извещения
ГП105527
Уникальный номер закупки
01-0057017-304-2021
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 90504 «Услуги по направлению «Охрана здоровья» для ООО «Газпромнефть-Восток» в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.05.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1
Почтовый адрес
634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4676
Адрес электронной почты
RC_UOP@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карамашева Юлия Анатольевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Резервное медицинское обеспечение сотрудников Общества и подрядных организаций на производственных объектах: ПСП Игол, Арчинского м
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2021 11:00 GMT +302.06.2021 11:0002.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105527Дата и время окончания срока приема заявок Резервное медицинское обеспечение сотрудников Общества и подрядных организаций на производственных объектах: ПСП Игол, Арчинского мТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Резервное медицинское обеспечение сотрудников Общества и подрядных организаций на производственных объектах: ПСП Игол, Арчинского м
Официальный сайт, на котором размещена документация
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