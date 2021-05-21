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    Главная / Торги / заключение договора на углеродосодержащие материалы

    заключение договора на углеродосодержащие материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 15:0021.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105525Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на углеродосодержащие материалыКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105525

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    569

    Наименование закупки

    заключение договора на углеродосодержащие материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 08:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_на_УСМ.doc

    ГП105525_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2146

    Факс

    Адрес электронной почты

    Galina.Teterina@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетерина Галина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на углеродосодержащие материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 15:00 GMT +321.05.2021 15:0021.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105525Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на углеродосодержащие материалыКолпино

    Подведение итогов не позднее

    18.06.2021 15:0018.06.2021 15:0018.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105525Подведение итогов не позднее Заключение договора на углеродосодержащие материалыКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 15:0018.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105525Подведение итогов не позднее Заключение договора на углеродосодержащие материалыКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на углеродосодержащие материалы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    23.99.14

    Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/980220/name/60ebdf72ae5153.25618833

    12.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Углеродосодержащий материал фракция 0-2мм"

    Кол-во: 75

    "Позиция 2"

    "Углеродосодержащий материал фракция 15-35 мм"

    Кол-во: 225

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    Прием заявок:
    09.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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