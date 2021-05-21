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Номер извещения
ГП105525
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
заключение договора на углеродосодержащие материалы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 08:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2146
Факс
Адрес электронной почты
Galina.Teterina@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тетерина Галина Ивановна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Заключение договора на углеродосодержащие материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 15:00 GMT +321.05.2021 15:0021.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105525Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на углеродосодержащие материалыКолпино
Подведение итогов не позднее
18.06.2021 15:0018.06.2021 15:0018.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105525Подведение итогов не позднее Заключение договора на углеродосодержащие материалыКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на углеродосодержащие материалы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
23.99.14
Документация лота
Кол-во: 75
Кол-во: 225
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