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Номер извещения
ГП105523
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Смесь бетонная MasterFlow 928
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 08:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
Контактный телефон
+7 34949 2-31-27
Факс
+7 3494 22-29-18
Адрес электронной почты
krasnova.an@gesstr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Краснова Анастасия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Смесь бетонная MasterFlow 928 - 63тн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2021 07:00 GMT +313.05.2021 07:0013.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105523Дата и время окончания срока приема заявок Смесь бетонная MasterFlow 928 - 63тнНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 07:0031.05.2021 07:0031.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105523Подведение итогов не позднее Смесь бетонная MasterFlow 928 - 63тнНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Смесь бетонная MasterFlow 928 - 63тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ЗД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ЗДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
Адрес местонахождения
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
08
Документация лота
Кол-во: 63000
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