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    Главная / Торги / Смесь бетонная MasterFlow 928

    Смесь бетонная MasterFlow 928

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 07:0013.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105523Дата и время окончания срока приема заявок Смесь бетонная MasterFlow 928 - 63тнНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105523

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Смесь бетонная MasterFlow 928

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 08:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил1___техническое_задание.docx

    Прил2___Форма_ТКП.xlsx

    ГП105523_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

    Юридический адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Контактный телефон

    +7 34949 2-31-27

    Факс

    +7 3494 22-29-18

    Адрес электронной почты

    krasnova.an@gesstr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Краснова Анастасия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Смесь бетонная MasterFlow 928 - 63тн

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 07:00 GMT +313.05.2021 07:0013.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105523Дата и время окончания срока приема заявок Смесь бетонная MasterFlow 928 - 63тнНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 07:0031.05.2021 07:0031.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105523Подведение итогов не позднее Смесь бетонная MasterFlow 928 - 63тнНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 07:0031.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105523Подведение итогов не позднее Смесь бетонная MasterFlow 928 - 63тнНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Смесь бетонная MasterFlow 928 - 63тн

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ЗДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ЗД
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Классификатор ОКПД2

    08

    Продукция горнодобывающих производств прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/928238/name/60a33a26b4c171.18842579

    18.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подливной состав MasterFlow 928"

    Кол-во: 63000

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