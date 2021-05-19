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Номер извещения
ГП105519
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
(35877) ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЛОЖИТЬ СЕРТИФИКАТ ДИЛЕРА, Приобретение расходных материалов для ковшей экскаваторов Komatsu PC 1250, Зуб ковша 21N-70-37721 Палец 21N-70-37731 Адаптер угловой 21N-70-41241 Адаптер 21N-70-37711 Бокорез 427-70-1364 Штифт 21N-939-3330
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 08:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-95
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
godunov.e@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Годунов Егор Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Зуб ковша 21N-70-37721 Палец 21N-70-37731 Адаптер угловой 21N-70-41241 Адаптер 21N-70-37711 Бокорез 427-70-1364 Штифт 21N-939-3330 экскаваторов Komatsu PC 1250
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 03:00 GMT +319.05.2021 03:0019.05.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105519Дата и время окончания срока приема заявок Зуб ковша 21N-70-37721 Палец 21N-70-37731 Адаптер угловой 21N-70-41241 Адаптер 21N-70-37711 Бокорез 427-70-1364 Штифт 21N-939-3330 экскаваторов Komatsu PC 1250Москва
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 00:3031.05.2021 00:3031.05.2021 00:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105519Подведение итогов не позднее Зуб ковша 21N-70-37721 Палец 21N-70-37731 Адаптер угловой 21N-70-41241 Адаптер 21N-70-37711 Бокорез 427-70-1364 Штифт 21N-939-3330 экскаваторов Komatsu PC 1250Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.202131.05.2021 00:3031.05.2021 00:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105519Подведение итогов не позднее Зуб ковша 21N-70-37721 Палец 21N-70-37731 Адаптер угловой 21N-70-41241 Адаптер 21N-70-37711 Бокорез 427-70-1364 Штифт 21N-939-3330 экскаваторов Komatsu PC 1250Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Зуб ковша 21N-70-37721 Палец 21N-70-37731 Адаптер угловой 21N-70-41241 Адаптер 21N-70-37711 Бокорез 427-70-1364 Штифт 21N-939-3330 экскаваторов Komatsu PC 1250
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 72
Кол-во: 72
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Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
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