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Номер извещения
ГП105518
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка преобразователей температуры, давления
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.05.2021 08:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Промузел Пелей, Панель XVI, Промзона
Почтовый адрес
629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Промузел Пелей, Панель XVI, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-28-07
Адрес электронной почты
UZ_GPNA@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зарубина Людмила Николаевна
Место рассмотрения заявок
Ноябрьск
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Поставка преобразователей температуры, давления
Дата и время окончания срока приема заявок
14.07.2021 18:00 GMT +314.07.2021 18:0014.07.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105518Дата и время окончания срока приема заявок Поставка преобразователей температуры, давленияНоябрьск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка преобразователей температуры, давления
Официальный сайт, на котором размещена документация
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