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    Главная / Торги / Поставка сменно-запасных частей для ремонта элементов автоматики технологического оборудования, новых не бывших в употреблении.

    Поставка сменно-запасных частей для ремонта элементов автоматики технологического оборудования, новых не бывших в употреблении.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 02:0024.05.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105517Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сменно-запасных частей для ремонта элементов автоматики технологического оборудования, новых не бывших в употреблении.р.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105517

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сменно-запасных частей для ремонта элементов автоматики технологического оборудования, новых не бывших в употреблении.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 08:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105517_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    borodinms@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородин Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сменно-запасных частей для ремонта элементов автоматики технологического оборудования, новых не бывших в употреблении.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 02:00 GMT +324.05.2021 02:0024.05.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105517Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сменно-запасных частей для ремонта элементов автоматики технологического оборудования, новых не бывших в употреблении.р.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2021 02:0024.05.2021 02:0024.05.2021 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105517Дата и время вскрытия заявок Поставка сменно-запасных частей для ремонта элементов автоматики технологического оборудования, новых не бывших в употреблении.р.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 11:0025.06.2021 11:0025.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105517Подведение итогов не позднее Поставка сменно-запасных частей для ремонта элементов автоматики технологического оборудования, новых не бывших в употреблении.р.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 11:0025.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105517Подведение итогов не позднее Поставка сменно-запасных частей для ремонта элементов автоматики технологического оборудования, новых не бывших в употреблении.р.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сменно-запасных частей для ремонта элементов автоматики технологического оборудования, новых не бывших в употреблении.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты МучкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаются поставщиком. Конкурсные заявки должны содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех расходов Исполнителя по реализации поставки Товаров Заказчику (включая доставку до строительной площадки Заказчика). Все цены и суммы в предложении должны быть указаны в рублях, конечными и содержать НДС, учтенной по ставке 20%. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН. Заказчиком предусматривается возможность осуществления авансового платежа в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк. Окончательно размер авансового платежа определяется по предложению Претендента и по результату конкурсной процедуры. Окончательная оплата производится по факту доставки и приемки Товара, после подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12). Размер окончательного платежа определяется по предложению Претендента и по результату конкурсной процедуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    27.11.50.120

    Преобразователи электрические статические

    27.11.32.130

    Преобразователи электрические вращающиеся

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/965954/name/60d52aef38ba26.69266229

    25.06.2021

    Закупочная_документация_Сменно_запасные_части_ремонт_автоматики.pdf

    20.05.2021

    Анкета.docx

    20.05.2021

    Форма_банковской_гарантии.doc

    20.05.2021

    Шаблон_Договор_поставки.doc

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сменно-запасные частей для ремонта элементов автоматики технологического оборудования, новых не бывших в употреблении"

    Кол-во: 1

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