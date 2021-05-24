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Номер извещения
ГП105517
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сменно-запасных частей для ремонта элементов автоматики технологического оборудования, новых не бывших в употреблении.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 08:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98
Факс
--
Адрес электронной почты
borodinms@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородин Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
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Поставка сменно-запасных частей для ремонта элементов автоматики технологического оборудования, новых не бывших в употреблении.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 02:00 GMT +324.05.2021 02:0024.05.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105517Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сменно-запасных частей для ремонта элементов автоматики технологического оборудования, новых не бывших в употреблении.р.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2021 02:0024.05.2021 02:0024.05.2021 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105517Дата и время вскрытия заявок Поставка сменно-запасных частей для ремонта элементов автоматики технологического оборудования, новых не бывших в употреблении.р.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 11:0025.06.2021 11:0025.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105517Подведение итогов не позднее Поставка сменно-запасных частей для ремонта элементов автоматики технологического оборудования, новых не бывших в употреблении.р.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сменно-запасных частей для ремонта элементов автоматики технологического оборудования, новых не бывших в употреблении.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты МучкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
27.11.50.120
27.11.32.130
Документация лота
Кол-во: 1
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