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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110264436
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Государственные знаки почтовой оплаты (ГЗПО)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.05.2021 09:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-95-01
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шиваева Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Государственные знаки почтовой оплаты (ГЗПО)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.06.202107.06.2021 15:3007.06.2021 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110264436Дата окончания срока рассмотрения заявок Государственные знаки почтовой оплаты (ГЗПО)г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
07.06.2021 15:3007.06.2021 15:3007.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264436Подведение итогов не позднее Государственные знаки почтовой оплаты (ГЗПО)г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Государственные знаки почтовой оплаты (ГЗПО)
Начальная цена
1 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
53.10.14.000
53.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 52740
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