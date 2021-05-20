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    Главная / Торги / Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на поставку товаров: Сигнализаторы загазованности

    Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на поставку товаров: Сигнализаторы загазованности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 06:5920.05.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264110Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Сигнализаторы загазованности стационарные Оренбург, ул. Краснознаменная 39Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110264110

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    156-т/2021

    Наименование закупки

    Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на поставку товаров: Сигнализаторы загазованности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    11.05.2021 07:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    04_Техническое_задание.xlsx

    05_Проект_договора_поставки_товаров__единовременная_поставка_.doc

    02___Документация.docx

    01_Извещение.pdf

    03_Коммерческое_предложение__Форма_3_.xlsx

    Итоговый_протокол_КО_156_т2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-58

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o012402@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Толстова Елена Андрияновна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул. Краснознаменная 39

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Сигнализаторы загазованности стационарные

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 08:0021.05.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264110Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: Сигнализаторы загазованности стационарные Оренбург, ул. Краснознаменная 39

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Сигнализаторы загазованности стационарные

    Начальная цена

    73 643,35

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.110

    Газоанализаторы или дымоанализаторы

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.6

    Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934761/name/60ab96e32eacc2.83619115

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний"

    Кол-во: 7.00000

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