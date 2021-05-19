Оказание охранных услуг сроком на 1 год, по адресу: с. Малоенисейское, ул. Советская, 1, ул. Советская, 15 для нужд АО «Сибирское ПГО»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110264119 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание охранных услуг сроком на 1 год, по адресу: с. Малоенисейское, ул. Советская, 1, ул. Советская, 15 для нужд АО «Сибирское ПГО» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

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