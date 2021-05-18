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Номер извещения
ГП105514
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение строительной экспертизы жестких поперечин железнодорожной станции. Закупка производится для объекта по титулу: Транспортно-перегрузочный комплекс на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино. Наружное освещение железнодорожного парка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 07:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98
Факс
--
Адрес электронной почты
airapetovaks@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Айрапетова Катерина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
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Проведение строительной экспертизы жестких поперечин железнодорожной станции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 08:00 GMT +318.05.2021 08:0018.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105514Дата и время окончания срока приема заявок Проведение строительной экспертизы жестких поперечин железнодорожной станциир.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 08:0018.05.2021 08:0018.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105514Дата и время вскрытия заявок Проведение строительной экспертизы жестких поперечин железнодорожной станциир.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
08.06.2021 16:0008.06.2021 16:0008.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105514Подведение итогов не позднее Проведение строительной экспертизы жестких поперечин железнодорожной станциир.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение строительной экспертизы жестких поперечин железнодорожной станции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, размещение строительной площадки в соответствии с генеральным планом, на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино, п. Токи.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
71.20.19.110
Документация лота
Кол-во:
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