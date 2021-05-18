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    Главная / Торги / Проведение строительной экспертизы жестких поперечин железнодорожной станции. Закупка производится для объекта по титулу: Транспортно-перегрузочный комплекс на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино. Наружное освещение железнодорожного парка

    Проведение строительной экспертизы жестких поперечин железнодорожной станции. Закупка производится для объекта по титулу: Транспортно-перегрузочный комплекс на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино. Наружное освещение железнодорожного парка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 08:0018.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105514Дата и время окончания срока приема заявок Проведение строительной экспертизы жестких поперечин железнодорожной станциир.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105514

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение строительной экспертизы жестких поперечин железнодорожной станции. Закупка производится для объекта по титулу: Транспортно-перегрузочный комплекс на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино. Наружное освещение железнодорожного парка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 07:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.pdf

    ТЗ_Жесткие_поперечины.pdf

    Анкета.docx

    Референт_лист.xlsx

    Закупочная_документация.docx

    Форма_предложения.docx

    Шаблон_Договор_возмездного_оказания_услуг.doc

    ГП105514_second_parts_protocol__1_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    airapetovaks@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Айрапетова Катерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение строительной экспертизы жестких поперечин железнодорожной станции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 08:00 GMT +318.05.2021 08:0018.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105514Дата и время окончания срока приема заявок Проведение строительной экспертизы жестких поперечин железнодорожной станциир.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 08:0018.05.2021 08:0018.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105514Дата и время вскрытия заявок Проведение строительной экспертизы жестких поперечин железнодорожной станциир.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2021 16:0008.06.2021 16:0008.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105514Подведение итогов не позднее Проведение строительной экспертизы жестких поперечин железнодорожной станциир.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.202108.06.2021 16:0008.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105514Подведение итогов не позднее Проведение строительной экспертизы жестких поперечин железнодорожной станциир.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение строительной экспертизы жестких поперечин железнодорожной станции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, размещение строительной площадки в соответствии с генеральным планом, на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино, п. Токи.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.110

    Услуги по проведению экспертизы проектной документации, запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, результатов инженерных изысканий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/949086/name/60bdeff0173b81.96664046

    07.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение строительной экспертизы жестких поперечин железнодорожной станции"

    Кол-во:

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