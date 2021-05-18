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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для оргтехники

    Поставка расходных материалов для оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 18:0018.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263974Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение расходных материалов для оргтехники ЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110263974

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    497

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    11.05.2021 06:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    497_Поставка_расходных_материалов_для_оргтехники.zip

    Протокол_497.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11 доб. 1001

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts26@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гельд Алексей Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение расходных материалов для оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 18:00 GMT +318.05.2021 18:0018.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263974Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение расходных материалов для оргтехники Златоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 06:0019.05.2021 06:0019.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110263974Дата и время вскрытия заявок Приобретение расходных материалов для оргтехники Златоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 14:0019.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263974Подведение итогов не позднее Приобретение расходных материалов для оргтехники Златоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение расходных материалов для оргтехники

    Начальная цена

    1 548 412,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    26.20.4

    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/932569/name/60a753cd4314b2.51008625

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во:

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