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    Главная / Торги / Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на Приобретение Камер КСО для нужд ООО "АКС" на 2021г. (АмКС-061-21).

    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на Приобретение Камер КСО для нужд ООО "АКС" на 2021г. (АмКС-061-21).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263885Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение камер КСО на 2021 годБлаговещенскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110263885

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на Приобретение Камер КСО для нужд ООО "АКС" на 2021г. (АмКС-061-21).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    11.05.2021 04:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_АмКС_061_21.pdf

    КД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АКС

    Юридический адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Почтовый адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Контактный телефон

    +7 4162 49-44-55 доб. 1452

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.jukova@amurcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жукова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Благовещенск

    Закупки и тендеры Амурская область

    Закупки и тендеры Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение камер КСО на 2021 год

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 11:0025.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263885Подведение итогов не позднее Приобретение камер КСО на 2021 годБлаговещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение камер КСО на 2021 год

    Начальная цена

    656 993,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    9 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.БлаговещенскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке товара по договору и предоставления Поставщиком оригинала счета-фактуры, оригинала или копии товарно-транспортной накладной, свидетельствующей о приемке Товара грузополучателем. Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру, датированную отчетным месяцем /месяцем отгрузки/, в срок не позднее 5 дней, считая со дня отгрузки Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    27.12

    Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Классификатор ОКВЭД2

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/946994/name/60b97daa3fec98.73000430

    04.06.2021

    КД

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры"

    Кол-во: 9.00000

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