Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке товара по договору и предоставления Поставщиком оригинала счета-фактуры, оригинала или копии товарно-транспортной накладной, свидетельствующей о приемке Товара грузополучателем. Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру, датированную отчетным месяцем /месяцем отгрузки/, в срок не позднее 5 дней, считая со дня отгрузки Товара.