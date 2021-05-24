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    Главная / Торги / Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на выполнение работ: Работы строительно-монтажные газопровода

    Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на выполнение работ: Работы строительно-монтажные газопровода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 06:5924.05.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264339Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ строительно-монтажных газопроводаОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110264339

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    158-р/2021

    Наименование закупки

    Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на выполнение работ: Работы строительно-монтажные газопровода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    11.05.2021 08:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_МИ_158_р_2021.pdf

    Приложение__2_Проектная_документация.part3.rar

    Приложение__4___Спецификация_материалов.rar

    03_Приложение_к_Форме_1___КП.docx

    05_Проект_договора_для_выполнения_подрядных_работ_газоснабжение.docx

    Приложение__1___Сметная_документация.rar

    Приложение__3___Ведомости_объемов_работ.rar

    Приложение__2_Проектная_документация.part1.rar

    04_Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    06_Техническое_задание.DOCX

    07_Приложение_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение__2_Проектная_документация.part2.rar

    Извещение_о_внесении_изменений.doc

    01_Извещение_МИ.pdf

    02_Документация_МИ.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-51

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o011107@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Собко Виктория Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ строительно-монтажных газопровода

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 08:0025.05.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264339Подведение итогов не позднее Выполнение работ строительно-монтажных газопроводаОренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ строительно-монтажных газопровода

    Начальная цена

    5 244 705,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Документации о маркетинговых исследованиях

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации о маркетинговых исследованияхРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации о маркетинговых исследованиях

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22.130

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов газа и пара

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935940/name/60acc08dbe1833.51940692

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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