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Номер извещения
32110263747
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
10.05.2021 14:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Почтовый адрес
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Контактный телефон
+7 495 660-14-40
Факс
--
Адрес электронной почты
yurin.vv@ukvz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юрин Виталий Вадимович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Киевская д.19
Закупки и тендеры
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 11:00 GMT +320.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263747Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаг. Москва, ул. Киевская д.19
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 11:0020.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110263747Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопрокатаг. Москва, ул. Киевская д.19
Подведение итогов не позднее
20.05.2021 15:3020.05.2021 15:3020.05.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263747Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаг. Москва, ул. Киевская д.19
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката
Начальная цена
94 239 575,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
471 197,88 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
24.10.23.140
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 448764.98000
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