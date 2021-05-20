Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка металлопроката

    Поставка металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263747Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаг. Москва, ул. Киевская д.19Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110263747

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    10.05.2021 14:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__2_Техническое_задание.xlsx

    Извещение.docx

    Документация.docx

    Приложение__1_Проект_договора.docx

    Приложение__3_НМЦ_ед._расценок.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Юридический адрес

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Почтовый адрес

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Контактный телефон

    +7 495 660-14-40

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    yurin.vv@ukvz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юрин Виталий Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Киевская д.19

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 11:00 GMT +320.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263747Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаг. Москва, ул. Киевская д.19

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 11:0020.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110263747Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопрокатаг. Москва, ул. Киевская д.19

    Подведение итогов не позднее

    20.05.2021 15:3020.05.2021 15:3020.05.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263747Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаг. Москва, ул. Киевская д.19

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 15:3020.05.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263747Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаг. Москва, ул. Киевская д.19

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката

    Начальная цена

    94 239 575,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    471 197,88 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    471 197,88

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УКВЗ
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Адрес местонахождения

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Классификатор ОКПД2

    24.10.23.140

    Полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного сечения из прочих легированных сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 448764.98000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014443
    Закупка КНС и комплектующих
    Закупка КНС и комплектующих
    594603
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:20(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013927
    Закупка оптич.кабеля и комплектующих(металлорукова, хомуты ит.д.)
    Закупка оптич.кабеля и комплектующих(металлорукова, хомуты ит.д.)
    592077
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014051
    Закупка общестроительных материалов (инструменты, электроды, розетки, кабель)
    Закупка общестроительных материалов (инструменты, электроды, розетки, кабель)
    592607
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП012747
    Закупка общестроительной продукции (крепеж, лента армирующая и прочее)
    Закупка общестроительной продукции (крепеж, лента армирующая и прочее)
    586993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 16:45(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Запрос предложений № ГП237469
    Реализация агрегата насосного 2ЭЦВ 6-10-110, г. Гурьевск, Кемеровская область
    Реализация агрегата насосного 2ЭЦВ 6-10-110, г. Гурьевск, Кемеровская область
    594601
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    20.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    40 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область - Кузбасс
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 21:37
    Дата аукциона:
    Филиал Астрахань бурение ООО Газпром бурение
    Запрос предложений_неделимый № ГП237468
    05У-ТО/2022/АБ Оказание услуг по ремонту и инспекции бурильного инструмента для нужд филиала "Астрахань бурение" ООО "Газпром бурение"
    05У-ТО/2022/АБ Оказание услуг по ремонту и инспекции бурильного инструмента для нужд филиала...
    594599
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_неделимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Запрос предложений № ГП237467
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10кВ на участке от МШК V0737 до УПП СОД на 756 км НПС (Комсомольская)»
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный...
    594600
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 900 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014441
    Закупка кабельной продукции
    Закупка кабельной продукции
    594597
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить